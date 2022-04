हरिद्वार हेट स्पीच मामले में जमानत पर रिहा हुए यति नरसिंहानंद ने फिर दिया ‘जहरीला’ बयान

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बार फिर से समाज में जहर घोलने वाला बयान दिया है। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में जमानत पर रिहा यति नरसिंहानंद ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक सम्मेलन में हिंदुओं से और बच्चे पैदा करने को कहा है जिससे भारत इस्लामिक देश ना बनने पाए।

यति सरस्वती ने कहा कि, “देश में मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या हिंदुओं के पतन का संकेत देती है…हिंदुओं को अपने परिवारों को मजबूत करना चाहिए। उन्हें अपने परिवार, मानवता और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अधिक बच्चों को जन्म देना चाहिए।” सरस्वती ने दावा किया है कि मुस्लिम जानबूझकर अधिक बच्चों को पैदा कर रहे हैं, वह नियोजित तरीके से यह कर रहे हैं।

Increasing population of Muslims in the country indicates the decline of the Hindus…Hindus should strengthen their families,they should give birth to more children to protect their families,humanity& Sanatan Dharm:Yati Satyadevanand Saraswati at Una, Himachal Pradesh y'day pic.twitter.com/QQUt9uConT

— ANI (@ANI) April 18, 2022