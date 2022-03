भोपाली को ‘समलैंगिक’ बताकर घिरे ‘द कश्मीर फाइल्स’ के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, वीडियो शेयर कर कांग्रेस नेताओं ने साधा निशाना

‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए है। अग्निहोत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भोपाली को कथित तौर पर समलैंगिक बताया। इस बयान पर अग्निहोत्री घिर गए हैं और कांग्रेसी समेत कई लोग उन पर हमला कर रहे हैं।

गौरतलब है कि, विवेक अग्निहोत्री शुक्रवार को भोपाल आए हुए हैं और अनेक कार्य में हिस्सा लेने वाले हैं। इस बीच, एक चैनल को दिया गया उनका इंटरव्यू का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे भोपाली का अर्थ समलैंगिक होना बता रहे हैं।

इंटरव्यू में अग्निहोत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि “मैं भोपाल में बड़ा हुआ हूं, पर मैं भोपाली नहीं हूं। भोपाली के मायने अलग होते हैं। अगर किसी के बारे में कहा जाता है कि यह भोपाली है तो उसका मतलब है कि यह होमोसेक्सुअल है। नवाबी शौक वाला व्यक्ति है।”

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, “विवेक अग्निहोत्री जी यह आपका अपना निजी अनुभव हो सकता है। यह आम भोपाल निवासी का नहीं है। मैं भी भोपाल और भोपालियों के संपर्क में 77 से हूँ लेकिन मेरा तो यह अनुभव कभी नहीं रहा। आप कहीं भी रहें “संगत का असर तो होता ही है”।”

इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता केके मिश्रा ने भी अग्निहोत्री पर हमला किया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अग्निहोत्री की वृक्षारोपण करते हुए तस्वीर साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, “शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री आप हमारे गौरव हैं, आप भी अपने स्वयं को भोपाली कहते हैं भोपालियों को लेकर आपके साथ पौधा लगा रहे विवेक अग्निहोत्री के विवेक ने हमें लज्जित कर दिया है, आप मुस्कुरा रहे हैं। विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा यूक्रेन में फंसे हुए हैं क्या?”

प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने अपने ट्वीट में लिखा, “विवेक अग्निहोत्री जी आपने एमपी की राजधानी भोपाल की पहचान को बेहद ग़लत तरीक़े से रेखांकित किया है… यह पूरे प्रदेश व भोपाल की जनता का अपमान है… भोपाल व भोपालियत को बदनाम करने का आपने काम किया है.. इसके लिये आप तत्काल माँफी माँगे… क्या शिवराज जी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे..?”

सलूजा ने शिवराज सिंह चौहान और अग्निहोत्री का एक वीडियो शेयर करते हुए एक अन्य ट्वीट में लिखा, “जो व्यक्ति मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों को खुलेआम मज़ाक़ उड़ा रहा है, “भोपाल की पहचान होमोंसेक्सुअल बता रहा है, उसका प्रदेश के मुखिया शाल ओढ़कर, गुलदस्ता देकर सम्मान कर रहे है… शायद यह भी उनकी राय से सहमत होंगे… हिम्मत दिखाते, मिलने से मना करते, माफ़ी मँगवाते…”

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, “विवेक अग्निहोत्री की भोपाल के प्रति सोच सुनकर आज मामाजी का हमेशा गाये जाना वाला गाना याद आ गया… “आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ“ और राघव जी , प्रदीप जोशी से लेकर तमाम भाजपा और आरएसएस के नेता याद आ गये…”

जो व्यक्ति मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों को खुलेआम मज़ाक़ उड़ा रहा है , भोपाल की पहचान होमोंसेक्सुअल बता रहा है , उसका प्रदेश के मुखिया शाल ओढ़कर , गुलदस्ता देकर सम्मान कर रहे है…

शायद यह भी उनकी राय से सहमत होंगे…

हिम्मत दिखाते , मिलने से मना करते , माफ़ी मँगवाते… pic.twitter.com/L3ohX1rPdT — Narendra Saluja (@NarendraSaluja) March 25, 2022

बता दें कि, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ जब से रिलीज हुई है, तब से ही कई वजहों से चर्चा में बनी हुई है। एक ओर जहां लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छी कमाई कर रही है तो वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि इस फिल्म में कई चीजे बढ़ा-चढ़ा कर दिखाई गई हैं।

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]