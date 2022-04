उत्तर प्रदेश: भगवा कपड़ें पहने महंत ने दी मुस्लिम महिलाओं को रेप की खुलेआम धमकी, भीड़ ने लगाए ‘जय श्री राम’ के नारे; वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भगवा कपड़ें पहने एक कथित महंत ने खुलेआम मुस्लिम महिलाओं के अपहरण व सार्वजनिक बलात्कार की धमकी दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हेट स्पीच का वीडियो देख लोग अपना गुस्सा प्रकट कर रहे हैं और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं, लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अब स्थानिय पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है।

दरअसल, वायरल वीडियो में सीतापुर जिले में एक मस्जिद के बाहर एक सभा को संबोधित करते हुए कथित हिंदू महंत मुस्लिम महिलाओं के अपहरण और बलात्कार की धमकी देते हुए दिख रहे हैं। वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम इलाके में किसी लड़की को परेशान करता है तो वे मुस्लिम महिलाओं का अपहरण कर लेगा और सार्वजनिक रूप से उनका बलात्कार करेगा।

इस दौरान वहां मौजूद भीड़ “जय श्री राम” के नारे लगाकर उसका जय-जयकार कर रही है। हेट स्पीच वाली इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी बैकग्राउंड में भी देख रहा है। महंत ने हत्या की साजिश का आरोप भी लगाया है और कहा कि इसके लिए 28 लाख रुपये की राशि एकत्र की गई है।

सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि, नफरती भाषण वाला दो मिनट का वीडियो दो अप्रैल को रिकॉर्ड किया गया था, जब खैराबाद कस्बे के महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम के महंत बजरंग मुनि दास के तौर पर पहचाने गए व्यक्ति ने नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के अवसर पर एक जुलूस निकाला था। आरोप है कि जब जुलूस एक मस्जिद के पास पहुंचा तो उक्त व्यक्ति ने लाउडस्पीकर पर नफरती भाषण देना शुरू कर दिया।

इस वीडियो पर कई लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है और लोग आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों ने इस मामले में सख्त हस्तक्षेप की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय और राष्ट्रीय महिला आयोग से जांच करने को कह रहे हैं।

वीडियो वायरल होने पर सीतापुर पुलिस ने ट्वीट कर कहा, “अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी द्वारा जांच प्रचलित है। प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।”

