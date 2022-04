लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 152.95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सोशल मीडिया पर छाए उमरान मलिक

सनराइजर्स हैदराबाद भले ही लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना मैच हार गई हो, लेकिन तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने मैच में एक बार फिर 152.95 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर इंटरनेट पर छा गए। न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन को हराते हुए यह उनके पहले के मैच में फेंकी गई गेंद की तुलना में काफी तेज गेंद थी।

मलिक कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन उनकी सबसे तेज गेंद ने उन्हें मैच के बाद विशेष एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिलाया। यह उनका लगातार दूसरा स्विगी इंस्टामार्ट फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द मैच अवार्ड था।

मलिक ने तीन ओवर फेंके और 39 रन दिए, लेकिन उनकी तेज और उग्र गेंदबाजी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई।

भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने ट्वीट किया, “उमरान मलिक को बीच के ओवरों में इस्तेमाल करना SRH के लिए लंबे समय तक काम करेगा! #SRHvsLSG।”

Using umran Malik in the middle overs will work for SRH in long term! #SRHvsLSG — Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 4, 2022

Speed of Umran Malik in the first over: 148 kmph

148 kmph

142 kmph

146 kmph

146 kmph

140 kmph More than speed, the control was so good from Umran. — Johns. (@CricCrazyJohns) April 4, 2022

Umran Malik might eventually be named Swiggy's brand ambassador by the end of IPL. — Silly Point (@FarziCricketer) April 4, 2022

Umran Malik means – The Pace, The fast and furious. Unbelievable pace. From 2021 IPL to continue to 2022 IPL. pic.twitter.com/1nw01LnPhv — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) April 4, 2022

लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 169-7 का स्कोर बनाया। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवर में 157-9 पर सिमट गई। केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम ने अंत में 12 रन से मैच जीत लिया।

लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब आईपीएल के मौजूदा संस्करण में अपनी दूसरी जीत दर्ज की है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स एक भी मैच जीतने में नाकाम रहे हैं।

