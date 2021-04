मध्य प्रदेश के इंदौर में कथित तौर पर मास्क नहीं पहनने पर दो पुलिसकर्मियों ने एक व्यक्ति की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो में पुलिस की पिटाई का शिकार शख्स फिरोज गांधी नगर का रहने वाला है, जिसका नाम कृष्णा कुंजीर है और वो एक ऑटो चालक है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि, दो पुलिसकर्मी बीच सड़क पर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों मिलकर पहले उसे जमीन पर पटकते हैं और फिर लात-घूसों से उसकी पिटाई करते हैं। इस दौरान पीड़िता का बेटा और कुछ महिलाएं पुलिसकर्मियों से रहम की भीख मांगती रही लेकिन इन पुलिसकर्मियों का दिल नहीं पसीजा।

ख़बरों के मुताबिक, वह मंगलवार की दोपहर अपने पिता को टिफिन देने अस्पताल जा रहा था। कृष्णा ने बताया उस समय उसने मास्क लगाया हुआ था, लेकिन नाक के थोड़ा नीचे था। इस पर दोनों पुलिसकर्मियों ने उसे थाने ले जाने की बात कही। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरु हो जाती हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पुलिसकर्मी किस तरह बीच सड़क में शख्स की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं।

यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इस बीच, वायरल वीडियो के हवाले से सोशल मीडिया पर लोग पुलिस के रवैये की तीखी आलोचना कर रहे हैं।

Policemen in Indore brutally beating a man for not wearing a mask (which he should) while his child cries, pleading infront of the cops. @ChouhanShivraj will your shameless policemen do the same to PM Modi or BJP leaders who say "no need to wear mask"?

pic.twitter.com/8Ilo7HmLzg

— Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) April 6, 2021