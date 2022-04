तेलंगाना के किसानों ने BJP सांसद के घर के सामने फेंका धान, पीएम मोदी के खिलाफ लगाए नारे

देश में एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच, तेलंगाना में निजामाबाद जिले के कुछ किसानों ने धान खरीदने से केंद्र के इनकार करने के विरोध में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद धर्मपुरी अरविंद रेजिडेंसी के सामने अपनी फसल फेंक दी। अरमूर में निजामाबाद सांसद के सामने किसानों के एक समूह ने धान से भरा एक ट्रैक्टर डाल दिया। वे तख्तियां लिए हुए थे और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे।

महिलाओं सहित किसानों ने मांग की कि केंद्र को मौजूदा रबी सीजन के दौरान तेलंगाना में उगाए गए पूरे धान की खरीद करनी चाहिए। एक किसान ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार तेलंगाना के साथ भेदभाव कर रही है। किसानों ने मांग की है कि भाजपा सांसद उन्हें केंद्र से धान की खरीद के आश्वासन को पूरा करे।

तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) द्वारा इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू करने के बाद से तेलंगाना में किसानों का यह पहला विरोध है। यह अनोखा विरोध, केंद्र से तेलंगाना से धान की खरीद की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, उनके पूरे राज्य मंत्रिमंडल, टीआरएस के सभी सांसद, राज्य के सभी विधायक और पार्टी के अन्य नेताओं के दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद देखा गया।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को राज्य की मांग पर फैसला लेने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मंगलावर को हैदराबाद में होने वाली है। इसमें आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार होने की संभावना है। पिछले दो सप्ताह से टीआरएस अपनी मांग को लेकर पूरे तेलंगाना में विरोध प्रदर्शन कर रही है।

भाजपा ने मौजूदा स्थिति के लिए टीआरएस सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सोमवार को हैदराबाद में भी जवाबी विरोध प्रदर्शन किया। इसने मांग की है कि मुख्यमंत्री या तो किसानों से धान खरीद लें या अपना पद छोड़ दें। (इंपुट: IANS के साथ)

