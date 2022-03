तमिलनाडु में 13 साल की छात्रा ने शिक्षक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, आत्महत्या करने का किया प्रयास

देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस बीच, तमिलनाडु में एक शिक्षक की शर्मनाक हरकत सामने आई है। वेल्लोर जिले में एक 55 वर्षीय शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षक की कक्षा की एक 13 वर्षीय छात्रा ने उस पर कई बार उसके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए आत्महत्या का प्रयास किया।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, कक्षा 7 की छात्रा ने अपने माता-पिता से शिकायत की थी कि डी. मुरलीकृष्ण उसे अनुचित तरीके से छूते है। मना करने के बाद भी वह अभद्र व्यवहार करते है। बच्चे का समर्थन करने के बजाय, माता-पिता ने उसे समझाया कि वह उसके दादा जी के समान है।

पुलिस ने कहा कि उसके माता-पिता के रवैये ने लड़की को गंभीर अवसाद में धकेल दिया और उसने शनिवार को अपने घर पर वार्निश पीकर आत्महत्या का प्रयास किया।

इसके बाद माता-पिता ने पुलिस से संपर्क किया और शिक्षक को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वेल्लोर जिले के तिरुवल्लम पुलिस के एसएचओ ने शिक्षक को यौन उत्पीड़न के तहत बच्चों के संरक्षण की धारा 7, 8, 9 और 10 पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया है।

तिरुवल्लम पुलिस ने यह भी कहा कि उस पर भारतीय दंड संहिता और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम 1998 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि लड़की की हालत स्थिर है और वह एक निजी अस्पताल में भर्ती है।

