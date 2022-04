“वक़्त बदल जाएगा और हमारा भी वक़्त आएगा”: अपने खिलाफ ED की कार्रवाई पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत

शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपने खिलाफ ED की कार्रवाई को लेकर कहा कि, वक्त बदल जाएगा और हमारा भी वक्त आएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, महाराष्ट्र जैसे राज्य जो भाजपा शासित राज्य नहीं है। वहां पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है।

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, “महाराष्ट्र जैसे राज्य जो भाजपा शासित राज्य नहीं है। वहां पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। वह लोकतंत्र और हमारी आज़ादी को खतरे में लाना वाला है। यह ठीक नहीं है।”

उन्होंने आगे कहा कि, “दिल्ली से लोग आते हैं। हमारे लोगों के घरों में घुस जाते हैं। न नोटिस, न वारंट, न कोई समन। ठीक है, देख लेंगे। वक़्त बदल जाएगा और हमारा भी वक़्त आएगा।”

संजय राउत के ख़िलाफ़ ED की कार्रवाई पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि, “केंद्रीय जांच एजेंसियों का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। जो बीजेपी के ख़िलाफ़ बात करेंगे उन्हें तकलीफ़ में डालने की बात आप कर रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ ED का मामला दर्ज़ करो। फिर जेल में डालो।”

