आगरा: दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने हिंदू महिला को भगाने के आरोप में मुस्लिम व्यक्ति के मकान में लगाई आग

उत्तर प्रदेश के आगरा में दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने एक हिंदू महिला को कथित तौर पर अगवा करने के आरोप में एक मुस्लिम व्यक्ति के परिवार के दो मकानों में शुक्रवार को आग लगा दी। वैसे एक वीडियो क्लिप में संबंधित महिला ने कहा कि वह उसके साथ अपनी मर्जी से गई।

समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने इस हमले में संलिप्त आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि यह हमला ‘धर्म जागरण समन्वय संघ’ नामक एक संगठन के सदस्यों ने किया। घर पर हुए हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

वहीं, इस घटना के सिलसिले में एक पुलिस चौकी के प्रभारी को लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया है एवं स्थानीय थाना प्रभारी के विरूद्ध जांच का आदेश दिया गया है। पुलिस ने कहा कि यहां रुनक्ता इलाके में भीड़ ने उस मकान को फूंक दिया जिसमें जिम मालिक साजिद रहता था। इस परिवार से संबंधित समीप के मकान को भी जला दिया गया।

भीड़ महिला का ‘अपहरण’ करने को लेकर जिम मालिक की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। पुलिस का कहना है कि यह महिला 22 साल की है लेकिन अब भी स्कूल में है। रुनक्ता बाजार में दुकानें भी बंद रहीं और व्यापारियों ने भी साजिद की गिरफ्तारी की मांग की है। जिम मालिक के घर पर हुए हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रही यह महिला सोमवार को लापता हो गई थी। दो दिन बाद पुलिस ने उसे ढूंढ लिया लेकिन साजिद के ठिकाने का अब तक पता नहीं चल पाया। महिला के परिवार के सदस्यों ने लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस उसे ढूंढने में जुट गई। उनकी शिकायत पर भादंसं की धारा 366 के तहत मामला भी दर्ज किया गया। इस धारा का संबंध किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने या शादी करने के मकसद से उसका अपहरण करने से है।

इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें यह महिला यह कहते हुए सुनी जा सकती है कि वह बालिग है और वह अपनी मर्जी से उस व्यक्ति के साथ गई थी।

आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘दोनों ही बालिग हैं।’’ उन्होंने कहा कि पुलिस महिला को अदालत में पेश करेगी, किंतु वह अब तक ऐसा इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि अदालतों में छुट्टियां हैं।

इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस चौकी के प्रभारी को लापरवाही को लेकर निलंबित कर दिया गया है और सिंकदरा थाने के प्रभारी के विरूद्ध जांच का आदेश दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘‘यदि वह दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।”

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]