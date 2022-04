यूक्रेन से अपनी रिपोर्टिंग को लेकर ट्रोल हुईं रिपब्लिक टीवी की शाज़िया निसार, अर्नब गोस्वामी के सहयोगी का लोगों ने जमकर उड़ाया मजाक; NDTV के एंकर रवीश कुमार ने भी किया कटाक्ष

अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी की कर्मचारी शाज़िया निसार यूक्रेन से अपनी रिपोर्टिंग को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई है, लोग उन्हें पत्रकारिता के रूप में प्रस्तुत किए गए अपने ‘ऑन-एयर मनोरंजन’ के उन्हें जमकर ट्र्रोल कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के सहयोगी, जो कथित तौर पर रूसी सैन्य आक्रमण पर रिपोर्ट करने के लिए यूक्रेन गए थे। वायरल हुए कुछ वीडियो में वह चिल्लाकर, कूदकर और डांस करते हुए एक नई तरह से युद्ध की रिपोर्टिंग करते हुए नज़र आ रहे है, जिसको लेकर यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

रिपब्लिक भारत टीवी चैनल की एंकर निसार को एक वीडियो में अपने दर्शकों पर चिल्लाते हुए देखा जा रहा है, जबकि एक अन्य वीडियो में उनको डांस की तरह रिपोर्टिंग करते हुए देखा जा सकता था। एक अन्य वीडियो में, वह एक झुकी हुई स्थिति में चलती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि विशेष प्रभावों के माध्यम से उनकी टीवी स्क्रीन पर सैन्य हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरते हुए देख सकते है।

भारतीय टीवी पत्रकारिता के स्तर पर सवाल उठाते हुए निसार के वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। एनडीटीवी के रवीश कुमार ने निसार पर कटाक्ष करने के लिए फेसबुक का सहारा लिया। इसी तरह तमाम यूजर्स उनके इस वीडियो को देख उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

Seriously? It was a serious question when I asked if this is fiction. Don’t watch TV news anymore. I am finally informed and depressed- even war is a bloody drama or circus! https://t.co/LoSPogDcBj

— Sucheta Dalal (@suchetadalal) April 19, 2022