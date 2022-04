रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने अपने परिवार के एक सदस्य के निधन के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ‘बायो-बबल’ छोड़ दिया। दरअसल, क्रिकेटर की बहन का निधन हो गया है, जिसकी ख़बर सुनने के बाद वो अपने घर लौट गए हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के बाद परिवार के सदस्य के निधन की खबर सुनने के बाद हर्षल पटेल बायो-बबल से बाहर हो गए।

पिछले दो सत्र से हर्षल आरसीबी के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने मुंबई इंडियंस पर टीम की सात विकेट की जीत में दो विकेट चटकाए थे।

आईपीएल के सूत्र ने कहा, ‘दुर्भाग्य से, हर्षल को अपनी बहन के निधन के कारण बायो-बबल छोड़ना पड़ा। उन्होंने पुणे से मुंबई के लिए टीम बस नहीं ली।’ उन्होंने कहा, ‘वह 12 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अगले मैच से पहले बबल से जुड़ेंगे।’

हर्षल ने भारत के लिए अब तक 8 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। बता दें कि हर्षल ने पिछले साल ही भारत के लिए डेब्यू किया था।

