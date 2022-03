किसानों की समस्याओं को लेकर लड़ाई लड़ने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का कहना है कि उन्हें फोन कर एक युवक ने अभद्र टिप्पणी की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस शिकायत दर्ज कर ममाले की जांच में जुट गई हैं।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, राकेश टिकैत को रविवार करीब 11 बजे एक व्यक्ति को फोन आया। फोन पर बात करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम संजू बताया। उसने अभद्रता करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। मामले की सूचना थाना मुजफ्फरनगर सिविल लाइन पुलिस को दी गई। सूचना पर अंचल अधिकारी राकेश शर्मा सरकुलर रोड स्थित राकेश टिकैत के आवास पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली।

अंचल अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने धमकी देने वाले मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लेकर जांच शुरू कर दी। इस संबंध में सिविल लाइन थाने में निवासी रामपुरी प्रज्ज्वल त्यागी की तरफ से अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथामिक दर्ज कराई गई है।

राकेश टिकैत ने कहा कि जिस अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया, उसने परिवार तक को गाली दी। उन्होंने कहा कि केवल उनके ही नहीं, बल्कि फोन करने वाले के नंबर से परिवार के सदस्यों को फोनकर जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

टिकैत ने दावा करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान 13 महीने में उन्हें कई बार धमकी दी गई थी, जिसकी सूचना वह गाजियाबाद पुलिस को करते रहे। कुछ में मामले दर्ज हुए और कुछ में जांच हुई, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई।

उन्होंने कहा कि, मुजफ्फरनगर में भी पहले एक मामले में धमकी देने की प्राथामिक दर्ज कराई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब दोबारा धमकी मिलने पर रिपोर्ट तो दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस कार्रवाई का इंतजार रहेगा।

गौरतलब है कि, ये कोई पहला अवसर नहीं जब राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली है। इससे पहले भी राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं।

