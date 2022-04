‘नफरत और हिंसा देश को कमजोर कर रही है’: JNU में हुई झड़प और रामनवमी पर हुए हमलों के बाद बोले राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि नफरत, हिंसा और अलगाव भारत को कमजोर कर रहे हैं तथा ऐसे में न्यायप्रिय और समावेशी भारत के लिए खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने राम नवमी पर देश के कुछ स्थानों तथा यहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में यह टिप्पणी की।

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘‘नफरत, हिंसा और अलगाव हमारे प्रिय देश को कमजोर कर रहे हैं। भाईचारे, शांति और सद्भाव के माध्यम से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए, न्यायप्रिय और समावेशी भारत को सुरक्षित करने के लिए साथ खड़े होते हैं।’’

Hate, violence and exclusion are weakening our beloved country.

The path to progress is paved with the bricks of brotherhood, peace and harmony.

Let’s stand together to secure a just, inclusive India. 🇮🇳

