उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं से रेप की धमकी देने वाला बजरंग मुनि दास गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में मुस्लिम महिलाओं से रेप की धमकी देने वाले महंत बजरंग मुनि दास को यूपी पुलिस ने 11 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। बजरंग मुनि का मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार की धमकी देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसपर यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आरोपी को सीतापुर से गिरफ्तार किया है।

बजरंग मुनि के विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इसपर अपनी नराजगी जताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। लोगों की बढ़ती नाराजगी के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 298, 354ए, 504 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया था। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और महंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र लिखा था।

बजरंग मुनि का विवादित वीडियो सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष किया था। सपा ने कहा था, “भाजपा सरकार भाईचारे और सद्भाव की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह बेहद निंदनीय है कि पुलिस की मौजूदगी में एक विशेष समुदाय की महिलाओं के खिलाफ बलात्कार की धमकी देने वाले आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है… सरकार को जवाब देना चाहिए। सीएम को हमें बताना चाहिए कि वह इस आरोपी पर कब बुलडोजर चलाया जाएगा।”

वायरल वीडियो में बजरंग मुनि को सीतापुर में एक मस्जिद के बाहर सभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम महिलाओं के अपहरण और रेप की धमकी देते हुए सुना जा सकता है। वह कह रहा था कि अगर कोई मुस्लिम इलाके में किसी लड़की को परेशान करता है तो वह मुस्लिम महिलाओं का अपहरण कर लेगा और सार्वजनिक रूप से उनका रेप करेगा।

बजरंग मुनि ने बाद में एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वह अपने बयान के लिए माफी मांगते नजर आए थे। उन्होंने कहा था, “अगर मैंने अपने वायरल वीडियो में महिलाओं को चोट पहुंचाई है तो मैं माफी मांग रहा हूं। कृपया मुझे माफ़ करें।”

Bajrang Muni issues apology for giving open Rape threats to Muslim Women. He has uploaded a video on social media in which he can be seen apologising for his speech. This happens after massive outrage#ArrestBajrangMuni pic.twitter.com/8p2vy9sSsb

— Aarif Shah (@shahaarrif) April 8, 2022