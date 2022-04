राजद की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार की मौजूदगी से बिहार में नए राजनीतिक गठजोड़ की अटकलें तेज हुईं; तेज प्रताप यादव ने सरकार गठन पर दिया बड़ा बयान

राष्ट्रीय जनता दल द्वारा शुक्रवार को आयोजित इफ्तार पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति ने बिहार में एक नए राजनीतिक गठबंधन के बारे में अटकलें तेज़ कर दी हैं। इस बीच तेजप्रताप यादव ने दावा किया है कि बिहार में जल्द ही नई सरकार आएगी।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, “पहले मैंने (बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए) ‘नो एंट्री’ बोर्ड लगाया था, और अब हम ने ‘एंट्री नीतीश चाचा जी’ लगाया तो वो आ गए यहाँ। आ गए तो सरकार बनेगी। सरकार बनाएंगे, खेल होगा। ये सीक्रेट है, हमारी सीक्रेट बातचीत हुई है नितीश जी से.”

#WATCH Patna: Earlier I had put up 'No Entry' board (for Bihar CM Nitish Kumar), & now I have put up Entry 'Nitish Chacha Ji' board, so he came… Since he came, govt will be formed…will form govt, it's a secret. I had a word with Nitish Ji secretly: Tej Pratap Yadav,RJD (22.4) pic.twitter.com/XDKSAkyMwA

— ANI (@ANI) April 22, 2022