नोएडा: देर रात लाउडस्पीकर बंद करवाने गए न्यूज 18 के ‘ब्राह्मण’ कर्मचारी पर हिंदूवादियों ने किया हमला; पाकिस्तानी बोलकर पीटा

देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा एक्सटेंशन में मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाले न्यूज 18 टीवी चैनल के एक ब्राह्मण कर्मचारी पर कथित तौर पर हिंदुओं द्वारा जानलेवा हमला किया गया, उनपर यह पर जानलेवा हमले का प्रयास सिर्फ इसलिए किया गया, क्योंकि वे देर रात सोसायटी में जगराते के नाम पर बज रहा लाउडस्पीकर बंद करवाने गए थे।

न्यूज 18 के कर्मचारी सौरभ शर्मा की पत्नी अंकिता शर्मा के अनुसार, उनके पड़ोस के हिंदुओं ने उन्हें मुस्लिम कहा और उनके छह साल के बच्चे सहित उन पर हमला किया। अंकिता शर्मा ने अपने ट्विटर पोस्ट के जरिए अपनी पीड़ा को साझा किया है। वहीं, सोशल मीडिया पर साझा किए गए कई रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि उनको पाकिस्तानी करार देते हुए मारने की धमकी दी गई।

अंकिता शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, “पुलिस आई और फिर आई और चली गई। लेकिन कोई असर नहीं, निवासी शराब पी रहे हैं और नाच रहे हैं और मेरे पति पर हमला कर रहे हैं। हम किस तरह की दुनिया जी रहे हैं? जागरण बंद करने को कहा तो कहते हैं “मुस्लिम” है इसे मारो।”

अंकिता शर्मा के अनुसार, उन पर और उनके परिवार के सदस्यों पर हिंदुओं द्वारा पाकिस्तानी होने का भी आरोप लगाया गया, जो आधी रात में धार्मिक गाने बजाने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर तुले हुए थे। यह घटना रविवार रात की है।

Its 1.28 am. Police from dial 112, bisraksh etc came..but kisiki majaal jo yaha ka jagrata band karwa sake. Moblynch on my husband where are we living? Ye kaisi bhakti hai @supertechecovillage3 @Uppolice @noidapolice Help us pic.twitter.com/wTAnBjUxwL — Ankita Sharma (@AnkitasharmaPr) April 10, 2022

न्यूज़ 18 के कर्मचारी की पत्नी इस बात से आहत दिखाई दी कि रात में जोर से धार्मिक संगीत बजाने वाले लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का विरोध करने पर वह ‘हिंदू ब्राह्मणों’ पर हमला कर रहे थे। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, ‘नवरात्री का मतलब यह नहीं है कि जागराता के नाम पर पूरी रात 3 बजे शराब पीकर नाचना और विरोध करने पर हिंदू ब्राह्मणों पर हमला करना। जब वे संगीत बंद करने के लिए कहते हैं तो वे कहते है मुसलमान है काट दो इसे मार दो इसकी बीवी बच्चों को। सीसीटीवी उपलब्ध है।”

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सौरभ शर्मा न्यूज 18 हिंदी के लिए काम करते हैं और नोएडा एक्सटेंशन की सोसायटी ऑक्सफोर्ड स्‍क्वायर सुपर टेक इकोविलेज 3 में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते हैं।

सौरभ शर्मा ने देर रात 11.30 बजे जगराते के नाम पर बज रहे गानों को बंद करवाने के लिए 112 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी। इसके बाद उनके पास पुलिसकर्मी का कॉल आया और उन्होंने उनसे कहा कि वे मौके पर पहुंचें और हम भी आ रहे हैं। वहां पहुंचने पर पुलिस ने जगराते के गानों को बंद करने को कहा तो भीड़ भड़क गई। साथ ही जगराते के आयोजक ने कहा कि पुलिस ने उन्हें रात भर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी है।

सौरभ के अनुसार जब उन्होंने अनुमति पत्र दिखाने की बात कही तो उन्हें राष्ट्रविरोधी बताते हुए पाकिस्तानी करार देकर जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने इस बात का विरोध किया और कहा कि कानूनन आप लाउडस्पीकर रात 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते हैं। ये सुनकर आयोजक ने कहा कि ये पाकिस्तानी है और इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं। सौरभ के मुताबिक, इस दौरान पीसीआर के दो पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।

अंकिता ने ट्विटर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए पूछा कि, “क्या नवरात्र में तेज संगीत बजाना और फिर जब निवासी 12 बजे उसकी आवाज कम करने के लिए कहता है तो मारने की कोशिश करना वैध है। पत्रकारों के साथ ये होगा तो आम जनता का क्या होगा?

[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]