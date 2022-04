आलिया भट्ट के साथ शादी की अटकलों के बीच नीतू कपूर ने बेटे रणबीर कपूर के साथ शेयर की तस्वीर; सोनी राजदान ने दी यह प्रतिक्रिया

नीतू कपूर के अभिनेता बेटे रणबीर कपूर ने अभिनेत्री आलिया भट्ट के साथ शादी की अटकलों के बीच बुधवार को मां के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वहीं, इसी तस्वीर को नीतू कपूर ने भी शेयर किया है, जिसपर यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उनके पोस्ट पर आलिया की मां सोनी राजदान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि, रणबीर कपूर मनोरंजन उद्योग में सफलता हासिल करने के बावजूद सोशल मीडिया से दूर रहते है।

नीतू ने एक विज्ञापन शूट के सेट से रणबीर के साथ अपनी एक मनमोहक तस्वीर साझा करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया। तस्वीर शेयर करते हुए उसने लिखा, “मेरे” जाने जिगर “(दिल की धड़कन) के साथ विज्ञापन शूट।”

फोटो में खुश दिखने वाले रणबीर को नीतू कपूर के साथ कैमरे में मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। फोटो पर प्रतिक्रिया देते हुए सोनी राजदान ने लिखा, “वाह!”

बता दें कि, उनका यह पोस्ट इस समय आया है जब रणबीर और आलिया की शादी की अफवाहें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आलिया और रणबीर 17 अप्रैल को करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी करेंगे। रिपोर्ट में कथित तौर पर करीबी सूत्र के हवाले से कहा गया है, करण जौहर, रणबीर की पूर्व प्रेमिका दीपिका पादुकोण और आलिया की डियर जिंदगी के सह-कलाकार शाहरुख खान मौजूद रहेगें।

रणबीर और दीपिका ने एक दूसरे को कई सालों तक डेट किया था। बाद में दीपिका ने रणवीर सिंह से शादी कर ली। करण जौहर ने आलिया को फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ से लॉन्च किया था।

NDTV से बात करते हुए रणबीर ने हाल ही में कहा था, “मैं मीडिया से बातचीत के दौरान कोई तारीख नहीं दूंगा। लेकिन आलिया और मेरा जल्द ही शादी करने का इरादा है, इसलिए हां, उम्मीद है कि जल्द ही।”

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आलिया और रणबीर की शादी का सेलिब्रेशन 13 अप्रैल से शुरू होगा। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द ही फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ में नजर आएंगे। माना जा रहा है कि दोनों को ‘ब्रह्मास्त्र’ की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया था।

