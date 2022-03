उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत का जश्न मनाने पर कुशीनगर में कथित तौर पर 28 वर्षीय एक मुस्लिम युवक की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हैं।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, एसडीएम वरुण कुमार पांडे ने बताया कि, “हमें बताया गया कि पीड़िता ने जान से मारने की धमकी की शिकायत की थी, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं की गई। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हम मामले की जांच कर रहे हैं।”

वहीं, पुलिस अधिकारी संदीप वर्मा ने बताया कि, “21 मार्च को मामला दर्ज किया गया था जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और 25 मार्च को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दो आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही समुदाय के थे।”

A case was registered on March 21st in which a person suffered serious injuries and died on March 25th during treatment. Two accused have been arrested and sent to jail. The accused and the victim both were from the same community: Sandeep Verma, DSP Khadda, Kushinagar pic.twitter.com/KyQGLyEGRY

