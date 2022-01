“पूरे देश का बदला”: कपिल शर्मा ने पीएम मोदी के साथ इंटरव्यू के लिए अक्षय कुमार की खींची टांग; हंस-हंसकर लोटपोट हुए अर्चना पूरन सिंह और सारा अली खान

बॉलीवुड अभिनेता और मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह अक्षय कुमार की खिंचाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर कॉमेडियन कपिल शर्मा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वीडियो क्लिक में अर्चना पूरन सिंह और सारा अली खान खूब हंसते हुए नज़र आ रहे है।

दरअसल, फिल्म ‘अतरंगी रे’ का प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार हाल ही में सारा अली खान और आनंद एल राय के साथ कपिल शर्मा के शो ‘द कपिल शर्मा शो’ के सेट पर पहुंचे थे। इस दौरान अक्षय ने कपिल के सवाल पूछने के लेहजे पर ही सवाल खड़े कर दिए। कपिल ने भी अक्षय कुमार को उनके द्वारा लिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू की याद दिला दी। जिसका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स कपिल की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

वायरल वीडियो क्लिप में अक्षय कुमार सवाल पूछते हुए कहते है, ‘ये आदमी (कपिल शर्मा) जो हर चीज़ जो इसको पूछना होता है, ये ऐसे क्यों बोलता है कि बच्चों का सवाल था, अर्चना (पूरन सिंह) जी का सवाल है।’ अक्षय की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि झट से कपिल ने उन्हें जवाब दे डाला और उनका निशाना अक्षय के उस इंटरव्यू की तरफ था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की थी।

कपिल शर्मा ने कहा, ‘मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा है, आप एक बहुत बड़े पॉलिटिशन का इंटरव्यू कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका।’ इस पर अक्षय कहते हैं- नहीं, ले ले। कपिल फिर कहते हैं- आप उनसे कह रहे थे कि मेरे एक ड्राइवर का बच्चा पूछ रहा है कि आप आम चूस के खाते हैं?

इसके बाद अक्षय उन्हें नाम लेने के लिए उकसाते दिखते हैं। वह कहते हैं- असली बंदा है तो नाम ले ले। इस बात को कपिल शर्मा ठहाके लगाते हुए टाल जाते हैं।

Well done Kapil Sharma pic.twitter.com/ejrn55if23 — Swati Chaturvedi (@bainjal) January 4, 2022

अक्षय कुमार और कपिल शर्मा के बीच हुई इस बातचीत की वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसपर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

बता दें कि, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अक्षय कुमार ने साल 2019 में पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री से आम खाने को लेकर सवाल पूछा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी खिंचाई भी हुई थी।

