ISC and ICSE Semester 2 Exams 2022: CISCE ने ISC और ICSE सेमेस्टर 2 की परीक्षा के लिए cisce.org पर जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश

ISC and ICSE Semester 2 Exams 2022: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर इस महीने के ISC और ICSE सेमेस्टर 2 परीक्षा 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि, ISC और ICSE सेमेस्टर 2 की परीक्षाएं 25 अप्रैल और 23 मई 2022 को आयोजित होने वाली है।

परिषद ने अपनी नवीनतम अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि परिणाम जुलाई 2022 में स्कूलों के प्रमुखों के संयोजकों को घोषित किए जाएंगे। परिषद ने यह भी कहा कि परिणाम परिषद के कार्यालय से उपलब्ध नहीं होंगे।

परिषद ने कहा, “उम्मीदवारों/माता-पिता/अभिभावकों द्वारा परिणामों के बारे में प्रश्नों पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।”

ICSE ने आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर सेमेस्टर 2 परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों और शिक्षकों के लिए 15 सूत्रीय निर्देश भी जारी किए हैं।

विषय में परीक्षा शुरू होने के लिए निर्धारित समय से पांच मिनट पहले परीक्षा हॉल/कक्ष में बैठ जाएं। यदि कोई परीक्षा पत्र, जिसके लिए आपने प्रवेश नहीं किया है और आपको सौंप दिया जाता है या यदि प्रश्नों से संकेत मिलता है कि आपको एक नक्शा या कोई अन्य स्टेशनरी भी दी जानी चाहिए थी, तो उसे पर्यवेक्षण परीक्षक के ध्यान में तुरंत लाएं। किसी भी सामान्य दिशा-निर्देशों को ध्यान से देखें जो एक पेपर के शीर्ष पर दिए जा सकते हैं, उदाहरण के लिए, प्रश्नों की संख्या के बारे में निर्देश, जिनका प्रयास किया जाना चाहिए आदि। आपको सलाह दी जाती है कि प्रश्न पत्र में उल्लिखित प्रश्नों की संख्या का ही उत्तर दें। मानक उत्तर पुस्तिका के शीर्ष-पत्र पर, आपको इस प्रयोजन के लिए दिए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने हैं। टॉप-शीट पर कहीं भी न लिखें। मानक उत्तर पुस्तिका के टॉप-शीट पर दिए गए स्थान में अपना यूआईडी (विशिष्ट पहचान संख्या), इंडेक्स नंबर और विषय स्पष्ट रूप से लिखें। यह जानकारी उपयोग की जाने वाली प्रत्येक निरंतरता पुस्तिका के सामने की शीट पर भी लिखी जानी चाहिए। यदि आप नक्शे, ग्राफ पेपर आदि का उपयोग कर रहे हैं तो इन पर भी यह जानकारी लिखें। उत्तर पुस्तिका में सभी प्रविष्टियां केवल काले/नीले बॉलपॉइंट पेन से ही की जानी हैं। उत्तर पुस्तिका की प्रत्येक शीट के दोनों ओर लिखें और दाएं और बाएं दोनों किनारों पर एक मार्जिन छोड़ दें। प्रश्न के प्रत्येक अलग-अलग भाग के उत्तर की शुरुआत एक अलग लाइन से करें। प्रत्येक उत्तर की शुरुआत में बाएं हाथ की और स्पष्ट रूप से प्रश्न की संख्या लिखें। प्रश्न की नकल न करें। नंबरिंग की उसी प्रणाली का उपयोग करने के लिए सावधान रहें जो प्रश्न पत्र में उपयोग की जाती है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के बाद एक पंक्ति छोड़ें। याद रखें कि लिखावट को ध्यान में रखा जाएगा। आप अपने उत्तर लिखने के लिए फाउंटेन पेन या बॉल-पॉइंट पेन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल का उपयोग केवल आरेखों के लिए किया जा सकता है। जिन विषयों के लिए उनकी आवश्यकता होगी, उनके लिए गणितीय और ड्राइंग उपकरण और रंगीन पेंसिल लाएँ। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, हाथ, डेस्क या अन्य प्रकार की गणना मशीनों के उपयोग की अनुमति नहीं है। प्रश्नपत्र लिखने के लिए समय सारिणी में बताए गए समय के अलावा प्रश्नों को पढ़ने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ें। जो जानकारी मांगी नहीं गई है उसे लिखने में समय बर्बाद नहीं करें। क्योंकि इसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। एक या दो नंबरों के प्रश्नों पर ज्यादा समय न लगाएं, ताकि दूसरे प्रश्नों का जवाब लिखने के लिए आपके पास समय मिल जाएं। जब परीक्षा लिखने के लिए आवंटित समय समाप्त हो गया है, तो अपनी उत्तर लिपियों को अनुक्रमिक क्रम, शीर्ष पर पहला पृष्ठ इत्यादि व्यवस्थित करें। देखें कि उन पर आपका यूआईडी (विशिष्ट पहचान संख्या), अनुक्रमणिका संख्या और विषय लिखा हुआ है या नहीं। उन्हें बाएं हाथ के शीर्ष कोने पर एक साथ बांधें और उन्हें शिक्षक को सौंप दें। देरी से आने वाले उम्मीदवार को पर्यवेक्षण परीक्षक को संतोषजनक स्पष्टीकरण और कारण देना होगा। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, आधे घंटे से अधिक देरी से आने वाले किसी भी उम्मीदवार को पेपर नहीं दिया जाएगा। पूर्ण समयपालन आवश्यक है। पेपर के समापन से पहले उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल / कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका की प्रत्येक शीट के दोनों ओर लिखना होगा, जब तक की वह पेज ना भर जाएं।

