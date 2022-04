आयकर विभाग ने TMC नेता साकेत गोखले को भेजा समन

मुंबई में आयकर विभाग ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता साकेत गोखले को कर चोरी के एक मामले की जांच के सिलसिले में समन जारी किया है।

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने आयकर विभाग की धारा 131 (1ए) के तहत भेजे गए समन की एक प्रति अपने ट्विटर खाते पर साझा की है। इसके अनुसार उन्हें खुद या अपने किसी प्रतिनिधि के जरिए 12 अप्रैल को मुंबई में विभाग की जांच इकाई कार्यालय में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना है। गोखले को अपने साथ खाते और अन्य दस्तावेज लेकर आने को कहा गया है।

अधिकारियों ने कहा कि जांच मुंबई स्थित टीएमसी नेता के खिलाफ कर जांच से संबंधित है।

साकेत गोखले ने अपने ट्वीट में लिखा, “और हम वहां जाते हैं! ईडी निदेशक की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के 24 घंटे के भीतर, मुझे आज आईटी विभाग से एक सम्मन भेजा गया है। बदले की भावना में भी, मोदी सरकार का इतना अनुमान लगाया जा सकता है – संस्थाएं मजाक में बदल गईं। लोकतंत्र।”

And there we go!

Within 24 hrs of me approaching the Supreme Court against the ED Director’s appointment, I’m served with a summons from IT Dept. today.

Even in vendetta, the Modi govt is so darn predictable – institutions turned into a joke.

Democracy. Sigh. pic.twitter.com/iKrhw9IaPH

— Saket Gokhale 🇺🇦 (@SaketGokhale) April 7, 2022