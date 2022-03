IAS टॉपर टीना डाबी के पहले पति अतहर आमिर खान ने नागिन झील से शेयर की तस्वीर

आईएएस टॉपर टीना डाबी के पहले पति अतहर आमिर खान ने मंगलवार को श्रीनगर की नागिन झील (Nigeen Lake) से एक तस्वीर साझा की, जिसके बाद उनके प्रशंसकों ने उनसे जल्द से जल्द शादी करने का अनुरोध किया। अतहर का यह इंस्टाग्राम पोस्ट टीना की उस घोषणा के कुछ घंटों बाद आया, जिसमें उन्होंने डॉ. प्रदीप गावंडे के साथ अपनी सगाई की ख़बर शेयर की थी।

अपनी तस्वीर को शेयर करते हुए अतहर ने अपने पोस्ट में लिखा, “#nigeenlake #srinagar।” काले चश्मे में कैमरे के लिए पोज देते युवा आईएएस अधिकारी शानदार लग रहे है। कई प्रशंसकों ने उन्हें भारत में ‘सबसे सुंदर आईएएस अधिकारी’ घोषित किया। जबकि अन्य ने उन्हें जल्द ही शादी करने की सलाह दी।

एक फैन ने लिखा, “बॉलीवुड का कोई भी अभिनेता आपके स्मार्टनेस लुक को मात नहीं दे सकता।” एक अन्य ने कमेंट किया, “सबसे हैंडसम ऑफिसर…” एक अन्य फैन ने लिखा, “सर आप कमाल के लग रहे हैं……. जल्द ही शादी कर लो।”

टीना डाबी के पूर्व पति अतहर वर्तमान में श्रीनगर नगर निगम के आयुक्त और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ के रूप में कार्यरत हैं।

अतहर का यह टीना की उस घोषणा के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें उन्होंने साथी आईएएस अधिकारी डॉ. प्रदीप गावंडे के साथ अपनी सगाई की ख़बर शेयर की थी।

टीना ने 2016 में अखिल भारतीय नंबर एक रैंक हासिल करके यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया था, जबकि अतहर उसी साल दूसरे नंबर पर आए थे। उत्तराखंड के मसूरी में प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में अपने प्रशिक्षण के दौरान उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया था।

इन दोनों ने अपनी ट्रेनिंग के तहत लंदन की भी यात्रा की थी। भारत सरकार के मंत्रियों और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित कई हाई प्रोफाइल हस्तियां 2018 में उनकी शादी पार्टी में शामिल हुई थीं।

शादी के बाद टीना ने गर्व से खान को अपने उपनाम में जोड़ा था और खुद को कश्मीरी बहू घोषित करने के लिए अपने इंस्टाग्राम बायो को बदल दिया था। हालांकि, उन्होंने 2020 में खान को अपने उपनाम से हटा दिया और इंस्टाग्राम बायो से ‘कश्मीरी बहू’ भी हटा दिया था। इसके चलते दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था।

हालांकि, दोनों ने 2020 में अलग होने का फैसला किया और जयपुर फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी, जिसने पिछले साल अगस्त में उनके तलाक को मंजूरी दे दी।

