IAS टॉपर टीना डाबी ने फिर से की निजी समारोह में सगाई, देखें तस्वीरें

आईएएस टॉपर टीना डाबी ने सोमवार को यह घोषणा करके अपने फैंस को चौंका दिया कि उन्होंने एक बार फिर सगाई कर ली है। यह सगाई कथित तौर पर जयपुर में एक निजी समारोह में हुई, जहां दिल्ली की सिविल सेवक को पिछले कई सालों से तैनात किया गया है। टीना के होने वाले पति डॉ. प्रदीप गावंडे हैं, जो महाराष्ट्र के एक चिकित्सक और सिविल सेवक हैं।

डॉ. प्रदीप गावंडे के साथ टीना की सगाई की चर्चा अब हर जगह होने लगी है। हालांकि, उन्होंने अपनी सगाई के बारे में ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया है, लेकिन आईएएस टॉपर के करीबी लोगों का कहना है कि सगाई समारोह के दौरान टीना डाबी के माता-पिता और बहन रिया डाबी भी मौजूद थे।

राजस्थान कैडर से आईएएस अफसर बनी रिया भी हाल ही में जयपुर पहुंची थीं। जिसके बाद टीना ने एक कैप्शन के साथ खबर साझा की और लिखा था, “तुम्हें घर पाकर बहुत अच्छा लगा (हालांकि थोड़ी देर के लिए ही)! राजस्थान कैडर में आपका स्वागत है।” वहीं, रिया ने भी दिल वाले इमोजी के साथ जवाब दिया था, “धन्यवाद।”

टीना ने 2018 में जम्मू-कश्मीर के अतहर आमिर खान से शादी की थी, जब नरेंद्र मोदी सरकार के कई मंत्री और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत कई दिग्गज लोग दिल्ली में उनके रिसेप्शन में शामिल हुए थे। हालांकि, पिछले साल जयपुर की एक सिविल कोर्ट द्वारा उनके तलाक के आवेदन को मंजूरी दिए जाने के बाद दोनों पारस्परिक रूप से अलग हो गए। इसके बाद अतहर ने जयपुर छोड़ दिया है और अपने पैतृक स्थान श्रीनगर में काम कर रहे है।

महाराष्ट्र के मूल निवासी प्रदीप एक डॉक्टर हैं। यूपीएससी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास करने से पहले उन्होंने एमबीबीसी की डिग्री हासिल की। ख़बरों के मुताबिक, प्रदीप टीना से 13 साल बड़े हैं।

प्रदीप के इंस्टाग्राम अकाउंट के मुताबिक, उन्होंने 2013 में यूपीएससी की परीक्षा पास की। वे राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। वर्तमान में वह पुरातत्व एवं संग्रहालय राजस्थान में डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। यह पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत खाता है।

टीना के इंस्टाग्राम पर जहां 14 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं, प्रदीप के करीब 9,000 फॉलोअर्स हैं। टीना सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय आईएएस अधिकारी में से एक हैं।

