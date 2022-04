सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ सोमवार को मैच के दौरान गुजरात टाइटंस (जीटी) के कप्तान हार्दिक पांड्या का टीम के साथी और भारत के सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पर गुस्सा करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया यूजर्स हार्दिक पांड्या को जमकर ट्रोल कर रहे है।

डीवाई पाटिल स्टेडियम में सोमवार को कप्तान केन विलियमसन ने एक शानदार अर्धशतक जड़ कर गुजरात टाइटंस पर एसआरएच की आठ विकेट से जीत दिलाने में मदद की।

पांड्या द्वारा फेंके जा रहे 13वें ओवर में टाइटंस के कप्तान ने शमी पर चिल्लाने की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले, एसआरएच के कप्तान केन विलियमसन ने ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर पांड्या को बैक-टू-बैक छक्के मारे थे। टाइटंस के पास ओवर की आखिरी गेंद पर त्रिपाठी को आउट करने का मौका था, जब 31 वर्षीय बल्लेबाज का अपर कट बुरी तरह से गलत हो गया और डीप थर्ड मैन की ओर चला गया।

डीप में तैनात शमी अगर आगे बढ़ते तो कैच पकड़ सकते थे। इसके बजाय, अनुभवी भारत के तेज गेंदबाज कुछ कदम पीछे हटे और पहले टप्पे पर गेंद को पकड़ लिया। पहले ही ओवर में विलियमसन द्वारा दो छक्कों के लिए पांड्या ने शमी पर अपना गुस्सा निकाला।

हैदराबाद के गेंदबाजों ने अंतिम पांच ओवरों में तीन विकेट लिए और 44 रन दिए, जिससे गुजरात को 162/7 पर रोक दिया। विलियमसन ने 46 गेंदों में दो चौकों और चार छक्कों की मदद से 57 रन बनाते हुए धैर्य और सटीकता के साथ पीछा किया। उन्हें अभिषेक शर्मा (42) और निकोलस पूरन का समर्थन मिला, जिन्होंने नाबाद 34 रनों की पारी खेली।

एक प्रशंसक ने पंड्या को एक खराब कप्तान बताते हुए ट्वीट किया, प्रिय हार्दिक, आप एक खराब कप्तान हैं। इसे अपने साथियों, विशेष रूप से शमी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति पर गुस्सा निकालना बंद करें। जबकि एक अन्य प्रशंसक ने लिखा, हार्दिक पांड्या का मोहम्मद शमी पर चिल्लाना शर्मनाक है, जबकि शमी ने पांड्या के लिए जो किया है वो काबिले तारीफ है।

एक अन्य यूजर ने लिखा, “जब किसी को औकात से ज्यादा मिल जाता है तो वो हार्दिक पांड्या बन जाता है। आज सीनियर मोहम्मद शमी के साथ हार्दिक की यह बदतमीजी यह साबित करती है।” इसी तरह तमाम यूजर्स पांड्या को ट्रोल करते हुए जमकर खरी खोटी सुना रहे है।

