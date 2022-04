देश की राजधानी दिल्ली में नौकरी दिलाने के बहाने लोगों को ठगने के आरोप में पांच महिलाओं समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने पिछले चार महीने में 100 से अधिक लोगों को ठगा है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक प्रिया गुप्ता नामक एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई थी। प्रिया ने कहा था कि उसने एक ऑनलाइन पोर्टल पर नौकरी के लिए आवेदन किया था। प्रिया के मुताबिक, 13 जनवरी को उसे यह कहते हुए एक फोन कॉल आया कि उसकी प्रोफ़ाइल को एक कंपनी में नौकरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और उसे एक हजार रुपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा। प्रिया ने यह रकम दे दी।

प्रिया ने बताया कि एक टेलीफोन पर साक्षात्कार लिए जाने के बाद फोन करने वाले ने उससे दस्तावेजों के सत्यापन के लिए और पैसे मांगे और उसने उन्हें 9,900 रुपये और दिए।

समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने कहा, ”इसके बाद, प्रिया को न तो नौकरी मिली और न ही गिरोह के लोगों ने उसका फोन उठाया।” पुलिस उपायुक्त ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि कॉल नोएडा सेक्टर-63 से चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर से की गई थी।

पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापेमारी कर गिरोह में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान ओम प्रकाश (26), सन्नी कुमार (28), बलवंत सिंह (19), सनी कुमार (21), अमित कुमार (19), हीना गौर (23), पिंकी सिंह (22), शालू (22), नेहा (19) और कुमारी राधा (23) के रूप में हुई है।

इस गिरोह को चलाने के पीछे ओम प्रकाश और सन्नी कुमार प्रमुख रूप से काम कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से दो लैपटॉप, 23 मोबाइल फोन और छह एटीएम कार्ड बरामद किए हैं।

