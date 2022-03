हर्षा भोगले के मजाक पर बुरी तरह भड़के फैंस, सोशल मीडिया पर जमकर लगाई फटकार; आलोचनाओं के बाद भारतीय कमेंटेटर ने मांगी माफी

भारतीय क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले अपने एक मजाक को लेकर फैंस के निशाने पर आए, लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए सोशल मीडिया पर जमकर खरी-खोटी सुनाई। वहीं, आलोचनाओं के बाद भारतीय कमेंटेटर ने भी अपने मजाक के लिए फैंस से माफी मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने मामले को तूल पकड़ता देख इसपर अपनी सफाई भी दी हैं।

दरअसल, हर्षा भोगले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिसमें भोगले आईपीएल 2022 को लेकर इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन में बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान अचानक उनका फोन गिर जाता है और स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। इसके साथ ही वे चीखते हैं- क्या हुआ? कौन है? कहां से आ गया? इसके बाद उनकी आवाज आनी बंद हो गई।

वायरल वीडियो में वो भी हर्षा भोगले के अचानक गायब होने के बाद परेशान दिखे, जो उनसे बात कर रहे थे।भोगले के इस वीडियो को देख फैंस परेशान होने लगे और सोशल मीडिया पर अपनी चिंता व्यक्त करना शुरू कर दी। फैंस पूछे लगे कि हर्षा भोगले को क्या हुआ है?

This is what happened to Harsha Bhogle during a live show but now he is fine pic.twitter.com/tygvcMsCjU — Johns (@CricCrazyJ0hn) March 24, 2022

हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद हर्षा भोगले की पत्नी अनीता भोगले ने अपने ट्वीट में लिखा, “दोस्तों, बस यह स्पष्ट कर रही हूं कि हर्षा भोगले के साथ सब ठीक है। यह एक प्रोमो था जो वायरल हुआ और दुर्भाग्य से सभी को चिंतित कर दिया। प्यार और चिंता के लिए धन्यवाद।”

Folks, just clarifying that all is well with @bhogleharsha. It was a promo that went viral and unfortunately got everyone worried. Thanks for the love and concern. — Anita Bhogle (@BhogleAnita) March 24, 2022

वहीं, जब इस मामले ने तूल पकड़का तो हर्षा ने खुद ट्वीट कर फैन्स से माफी मांगी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, “मैं ठीक हूं। आप में से बहुतों को चिंतित करने के लिए खेद है। प्यार और चिंता के लिए धन्यवाद। यह मेरी सोच से अधिक वायरल हो गया। यह भी एक सीख है। इसका मतलब किसी और चीज की ओर ले जाना था। माफी चाहता हूं और चीयर्स।”

I am fine. Sorry to have got a lot of you worried. Thank you for the love and concern. It became more viral than I anticipated. That too is a learning. It was meant to lead to something else. Sorry. And cheers. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) March 24, 2022

हर्षा भोगले और उनकी पत्नी की सफाई के बाद भारतीय कमेंटेटर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए और लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरु कर दिया। फैंस उन्हें इस मजाक के जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं।