दिल्ली में शनिवार और ​रविवार को रहेगा कर्फ्यू, DDMA की बैठक में लिया गया फैसला

देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में मंगलवार को कई कड़े फैसले लिए गए। दिल्ली में अब शनिवार और रविवार को कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि, “आज डीडीएमए की बैठक में सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली में शनिवार और ​रविवार को कर्फ्यू रहेगा।” इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, “सभी सरकारी दफ़्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सबको दफ़्तर आने से मना किया जाएगा और ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। प्राइवेट दफ़्तर 50% क्षमता के साथ काम करेंगे।”

सिसोदिया ने कहा, शनिवार और रविवार को विकेंड कर्फ्यू के दौरान खाने, मेडिकल और इमरजेंसी जैसी जरूरी सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। दिल्ली में बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन कोरोना स्प्रैडर का कारण ना बनें, इसके लिए मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशन पर भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली में बसों और मेट्रो को पूरी कैपिसिटी से चलाने का फैसला लिया गया है। लेकिन यात्रा के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा।

दिल्ली में कोरोना वायरस (कोविड-19) के एक दिन के मामलों में लगातार और भारी उछाल के बाद सकारात्मकता दर 6% से अधिक होने के बाद बैठक बुलाई गई। दिल्ली ने सोमवार को 24 घंटों में 4,099 नए मामलों के साथ सकारात्मकता में वृद्धि दर्ज की गई।

