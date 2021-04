महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बेकाबू, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बोले- सिर्फ 3 दिन का बचा वैक्सीन स्टॉक

कोरोना वायरस के नए मामलों में हो रही बढ़ोतरी के बीच महाराष्ट्र में कई जगहों पर कोविड वैक्सीन के शॉर्टेज की समस्या पैदा हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हमारे पास विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर पर्याप्त वैक्सीन खुराक नहीं है, और खुराक की कमी के कारण लोगों को वापस भेजा जाना है। हमने केंद्र से मांग की है कि 20-40 वर्ष के लोगों को प्राथमिकता पर टीका लगाया जाना चाहिए।

राजेश पांडे ने आगे कहा कि, “हम पुणे, मुंबई, नासिक और राज्य के अन्य हिस्सों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं।”

We are working on war footing to increase the number of beds in Pune, Mumbai, Nashik and other parts of the State: Maharashtra Health Minister Rajesh Tope

