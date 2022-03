अमेरिका के खिलाफ बोलते हुए अर्नब गोस्वामी का वीडियो चीनी दूतावास ने किया शेयर, चीन में भी रिपब्लिक टीवी के संस्थापक की लोकप्रियता को लेकर ट्विटर पर होने लगी बहस

एक चीनी दूतावास ने रिपब्लिक टीवी के संस्थापक अर्नब गोस्वामी के डिबेट का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें वह यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका के खिलाफ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। गोस्वामी अपने इस वीडियो को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। कुछ यूजर्स ने चीन में भी रिपब्लिक टीवी के संस्थापक की लोकप्रियता पर बहस करने के लिए प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया।

दरअसल, यूक्रेन पर रूसी सैन्य आक्रमण पर बहस करते हुए गोस्वामी ने एक अमेरिकी पैनलिस्ट पर हमला किया। अपने अमेरिकी अतिथि को संबोधित करते हुए गोस्वामी ने कहा, “अब मैं आपको कुछ बताता हूं… सबसे पहले, सबसे बड़े सम्मान के साथ, आपके पास बात करने के लिए कोई नैतिक स्थिति नहीं है। आपके पास कोई पद नहीं है, आप अमेरिका की तरह, अमेरिका लोकतंत्र और मानवाधिकारों के संरक्षक होने का ढोंग करने की स्थिति में नहीं है।”

गोस्वामी यहीं नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने इराक और लीबिया सहित दुनिया के कई हिस्सों में अमेरिका और उसके सहयोगी बलों द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “आप अत्याचारों के सबसे बुरे अपराधी हैं। आपने और बराक ओबामा ने 2011 में नाटो और अरब लीग भागीदारों का उपयोग करके युद्ध को लंबा करने के लिए नवजात लीबिया के गृहयुद्ध में हस्तक्षेप किया था … आपने कम से कम छह देशों में सशस्त्र संघर्ष शुरू किया था।”

गोस्वामी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फ्रांस में चीनी दूतावास और अन्य सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो को शेयर करने लगे। फ्रांस में चीनी दूतावास के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से गोस्वामी के वीडियो को साझा करते हुए लिखा गया, “अमेरिका लोकतंत्र और मानवाधिकारों का संरक्षक होने का ढोंग करने की स्थिति में नहीं है!” एक अमेरिकी प्रोफेसर के साथ बहस करते भारतीय एंकर।”

इसके बाद गोस्वामी के विरोधियों ने रिपब्लिक टीवी के संस्थापक की उनकी पिछली बहसों का एक और वीडियो साझा करने लगे, जहां उन्हें एक चीनी अतिथि को लोकतंत्र पर भारत का प्रचार नहीं करने के लिए व्याख्यान देते देखा गया था। हालांकि, टीवी एंकर के समर्थकों ने चीन में भी उनकी लोकप्रियता को उजागर करने के अवसर का उपयोग किया।

“I don’t want to learn democracy from a Chinese”, rebuts Arnab!

गौरतलब है कि, भारत यूक्रेन में चल रहे संकट में निष्पक्ष रहा है और उसने संयुक्त राष्ट्र में किसी भी मतदान से दूर रहने का फैसला किया है। विचाराधीन अमेरिकी अतिथि को भारत से अपनी तटस्थता तोड़ने और संघर्ष में एक स्टैंड लेने का आग्रह करते हुए देखा गया। अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने रूस और उसके अरबपति कुलीन वर्गों के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाए हैं।

