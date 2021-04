छत्तीसगढ़: स्थानीय पत्रकार का दावा- मुझे नक्सलियों के दो कॉल आए, बोल रहे थे- 1 जवान उनके कब्जे में है 2 दिन बाद रिहा कर दिया जाएगा

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को तर्रेम क्षेत्र के जीरागुडेम गांव के पास नक्सलियों द्वारा किए गए हमले में 22 जवान शहीद हो गए। वहीं, कई नक्सली भी मारे गए। उस मुठभेड़ के बाद से ही CRPF के कमांडो राकेश्वर लापता हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि राकेश्वर को नक्सलियों ने अगवा किया है। इस बीच, छत्तीसगढ़ के एक स्थानीय पत्रकार ने नक्सलियों से हुई अपनी बातचीत को लेकर बड़ा दावा किया है।

छत्तीसगढ़ के स्थानीय पत्रकार गणेश मिश्रा ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए दावा किया कि, “मुझे नक्सलियों से दो फोन आए कि एक जवान उनकी हिरासत में है। उन्होंने मुझे बताया कि मुठभेंड़ के दौरान जवान को गोली लगी थीं। उसे ट्रीटमेंट दिया है और अगले 2 दिनों में उसे रिहा कर दिया जाएगा।” पत्रकार के मुताबिक, नक्सलियों ने यह भी कहा कि जवान का एक वीडियो और फोटो जल्द ही जारी किया जाएगा।

I received two calls from Naxals that one jawan is in their custody. They said the jawan received bullet injury&was given medical treatment,& he'll be released in 2 days. They said a video&photo of jawan to be released soon: Ganesh Mishra, a journalist from Bijapur, Chhattisgarh pic.twitter.com/2lXRNnfggX

— ANI (@ANI) April 7, 2021