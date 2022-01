CBSE Term 2 Board Exam 2022: CBSE बोर्ड ने छात्रों को गलत सूचना से किया सावधान, जारी की एडवाइजरी; अधिक जानकारी के लिए cbse.gov.in को करें फॉलो

CBSE Term 2 Board Exam 2022: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बोर्ड कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन गलत सूचना फैलाने की चेतावनी देते हुए मंगलवार को एक सार्वजनिक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया कि सीबीएसई टर्म 2 बोर्ड परीक्षा 2022 के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र CBSE बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते है।

आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, यह देखा गया है कि कुछ ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म दसवीं और बारहवीं कक्षा 2 की बोर्ड परीक्षाओं में प्रमुख परीक्षा पैटर्न में बदलाव के बारे में ब्रेकिंग न्यूज जैसे भावों का उपयोग करके गलत जानकारी और भ्रमित करने वाले दर्शकों को प्रसारित कर रहे हैं। सीबीएसई टर्म 2 बोर्ड परीक्षा 2022 के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह बोर्ड द्वारा पहले घोषित की तरह ही होगा।

नोटिस में आगे लिखा गया है, छात्रों के हित में यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न (परिपत्र संख्या 51, दिनांक 5 जुलाई, 2021 में उल्लिखित) में बदलाव की घोषणा की थी। टर्म 1 की परीक्षा पहले ही पूरी हो चुकी है और इसका प्रारूप इसी सकरुलर में टर्म 2 की परीक्षा का भी जिक्र है।

बोर्ड ने छात्रों और अन्य हितधारकों को सलाह दी है कि वे केवल उस जानकारी पर विश्वास करें जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सीबीएसई टर्म 2 बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 और 12 के लिए मार्च-अप्रैल, 2022 में आयोजित होने वाली है। (इंपुट: IANS के साथ)

