BSP प्रमुख मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती से गठबंधन के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की।

उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने रविवार को कहा, “कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का कल सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि कांग्रेस द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करने और मुख्यमंत्री बनाने के ऑफर पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ये बात पूरी तरह गलत है।”

उन्होंने कांगेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा, “कांग्रेस अपना रास्ता खुद नहीं सुधार सकती और न ही अपना घर ठीक कर सकती है, लेकिन हमारे मामलों में दखल दे रही है। बसपा पर टिप्पणी करने से पहले कांग्रेस और राहुल गांधी को 100 बार सोचना चाहिए। हम ऐसी पार्टी नहीं हैं जहां राहुल गांधी जैसा नेता जबरन संसद में पीएम को गले लगाता है, हम ऐसी पार्टी नहीं हैं जिसका दुनिया भर में मजाक उड़ाया जाता है।”

मायावती ने कहा कि, “कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हमारी पार्टी और पार्टी मुखिया को लेकर जो टीका-टिप्पणी की, उससे इस पार्टी की दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ बीएसपी के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता और द्वेष की भावना साफ झलकती है।”

मायावती ने आगे कहा, “कांग्रेस सत्ता में रहते हुए और सत्ता से बाहर हो जाने के लंबे समय बाद अब तक भाजपा और आरएसएस एंड कंपनी से हमें कहीं भी जी जान से लड़ती नज़र नहीं आती है। जबकि भाजपा एंड कंपनी के लोग साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे अपनाकर भारत को कांग्रेस मुक्त ही नहीं बल्कि विपक्ष विहीन बनाकर पंचायत से संसद तक चीन जैसा ही एक पार्टी सिस्टम बनाकर देश के लोकतंत्र व संविधान को ही खत्म करने पर आतुर लगते हैं।”

बता दें कि, राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम मंच पर बोलते हुए कहा था, “मायावती ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया कि गठबंधन कीजिए और मुख्यमंत्री बनिए। उन्होंने बात तक नहीं की। जिन लोगों ने अपना खून, पसीना देकर उत्तर प्रदेश में दलितों की आवाज को जगाया। आज मायावती कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए नहीं लडूंगी।”

