बिहारः नालंदा में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में फूटा बम, पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार से भारी चूक का मामला सामने आया है। बिहार के नालंदा में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान वहां पर बम फेंका गया। पुलिस का कहना है कि सीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं। वहीं, पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान बम फोड़ा गया। घटना के बाद वहां अफरातफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे। इस सिलसले में सीएम की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने एक आदमी को पकड़ा है। मामले की जांच की जा रही है।

#UPDATE | Police detained one person in connection with a bomb that was hurled near Chief Minister Nitish Kumar's 'Jansabha' site in Nalanda. — ANI (@ANI) April 12, 2022

बता दें कि, इससे पहले 27 मार्च को पटना के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उपर हमला हुआ था। सीएम नीतीश कुमार एक हॉस्पिटल में गए थे और वहां लगी एक प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर रहे थे। उसी वक्त एक लड़का आया और उनको मुक्का मार दिया।

घटना के तुरंत बाद ही पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसका घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया था, जो देखते ही देखते काफी वायरल हो गया। हालांकि, जांच में पता चला कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था।

