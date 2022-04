Board Exams 2022: अप्रैल में होगी CBSE टर्म 2 कक्षा 10वीं, 12वीं और CISCE की परीक्षाएं, अधिक जानकारी के लिए छात्र cbse.gov.in को करें फॉलों; जानें अन्य राज्यों पर अपडेट

Board Exams 2022: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कुछ दिनों पहले कक्षा 10वीं और 12वीं के टर्म 2 की डेटशीट जारी की थी। टर्म 2 की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल 2022 से आयोजित की जाएगी। कक्षा 10वीं की परीक्षा 24 मई और 12वीं की परीक्षा 15 जून को समाप्त होगी। जबकि आईसीएसई (कक्षा 10वीं) और आईएससी (कक्षा 12वीं) सेमेस्टर 2 की परीक्षाएं 25 अप्रैल से आयोजित होंगी। CBSE टर्म 2, CISCE सेमेस्टर 2 परीक्षा के अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा अप्रैल बोर्ड भी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अप्रैल में आयोजित करेगा। सीबीएसई की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र अधिक जानकारी CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in को फॉलों कर सकते है।

इस बीच, कई बोर्डों ने अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करना शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कोरोना वायरस (कोविड -19) परीक्षा दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आयोजित की जा रही हैं। छात्रों को मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और अन्य COVID प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जैसा कि एडमिट कार्ड साथ में लाना होगा।

आंध्र प्रदेश माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा 27 अप्रैल से प्रथम भाषा के पेपर के साथ शुरू होगी और 9 मई को ओएसएससी मुख्य भाषा पेपर -2 (संस्कृत, अरबी और फारसी) के साथ समाप्त होगी।

2021-22 शैक्षणिक वर्ष से होने वाली परीक्षाओं के लिए गुजरात शिक्षा विभाग ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए गणित के दो स्तरों – बेसिक और स्टैंडर्ड – की शुरुआत की घोषणा की थी। 2022 में परीक्षा में उनकी आगे की शैक्षणिक प्राथमिकताओं के आधार पर गणित-मूल या गणित-मानक चुनने का विकल्प था।

बोर्ड परीक्षा 2022 की तारीख उत्तर प्रदेश 12वीं अंग्रेजी का पेपर जो बुधवार 30 मार्च को आयोजित होने वाला था, बलिया जिले में कथित पेपर लीक की घटना के कारण राज्य के 24 जिलों में रद्द कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार में कक्षा 12वीं का अंग्रेजी का पेपर 500 रुपये में बिक रहा था।

वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन (WBCHSE) कक्षा 12वीं या उच्च माध्यमिक परीक्षाएं 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो गई हैं। परीक्षा 27 अप्रैल को समाप्त होगी।

कर्नाटक कक्षा 12वीं या प्री-यूनिवर्सिटी (द्वितीय पीयूसी), अंतिम परीक्षाएं 22 अप्रैल, 2022 से शुरू हो रही हैं और 18 मई 2022 को समाप्त होंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 10:15 बजे शुरू होंगी और दोपहर 1:30 बजे समाप्त होंगी। प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन विभाग, कर्नाटक पीयूसी 2 वार्षिक परीक्षा 2022 समय सारिणी आधिकारिक वेबसाइट pue.kar.nic.in पर उपलब्ध है।

बोर्ड परीक्षा 2022 की तारीख के अनुसार, तमिलनाडु एचएससी या कक्षा 12वीं की परीक्षा 5 मई से आयोजित की जाएगी। जबकि टीएन एसएसएलसी या कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 6 मई 2022 से शुरू होगी।

गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (GBSHSE) आज (5 अप्रैल) से GBSHSE SSC (कक्षा 10वीं) और HSSC (कक्षा 12वीं) टर्म 2 की अंतिम परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। GBSHSE 10वीं, 12वीं टर्म 2 की परीक्षाएं हो रही हैं। परीक्षा ऑफ़लाइन मोड में आयोजित किया गया।

गोवा बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, जीबीएसएचएसई कक्षा 10वीं की अधिकांश परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं सुबह 9 और 11 बजे दोनों समय आयोजित की जाएंगी।

