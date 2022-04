“लहसुन, प्याज भी बैन करो”: BJP के दक्षिण दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यन को नवरात्रि के दौरान मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए करना पड़ रहा है आलोचनाओं का सामना

दक्षिण दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यन को नवरात्रि के हिंदू त्योहार के दौरान नौ दिनों के लिए मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले के लिए सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, भाजपा नेता ने कहा, “नवरात्रि के दौरान, दिल्ली में 99% परिवार लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि दक्षिण एमसीडी में कोई भी मांस की दुकान नहीं खुलेगी। फैसला कल से लागू होगा। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।”

सूर्यन ने आगे कहा, “जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक नवरात्रि उत्सव के 9 दिनों की अवधि के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने के लिए कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं।”

वह अपने इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए। हिंदुओं के एक वर्ग ने भी इसपर अपनी नराजगी जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। लोगों ने विवादास्पद कदम के लिए भाजपा महापौर की आलोचना करनी शुरु कर दी। लोग कह रहे है कि, अगर दिल्ली के 99% लोग नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाते तो लहसुन प्याज बैन करो।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट:

Oh so south delhi has a mayor ? What all he/she has to do to be acknowledged and known . 🤔 South delhi mayor and Jammu mayor are separated at some mela I think. Snow in Jammu & now this ! 🤪 — Seetu Mahajan Kohli (@kohliseetu) April 4, 2022

अगर दिल्ली के 99% लोग नवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाते तो लहसुन प्याज बैन करो. — Ranvijay Singh (@ranvijaylive) April 4, 2022

The South Delhi Mayor is talking about 99% of his universe. He is ignorant of 99% of the world outside his universe. https://t.co/E5Y6pJlWzZ — uttam sengupta (@chatukhor) April 5, 2022

Dear South Delhi Mayor, This Twitter handle, namely @TheOnion is hurting my religious sentiments during Navratras. Kindly get it suspended for a few days. Regards! https://t.co/CY9sYB0YoM — Dr. Jatin Anand 🤝🏹🚜¯_(ツ)_/¯ (@drjatinanand) April 4, 2022

I'm a Hindu. I live in South Delhi. My sentiments are not hurt when meat shops are open or when my fellow Hindus and people from other religions eat non-veg during Navratri.

South Delhi's mayor from the BJP is conflating her political ideology with the beliefs of Hindus. pic.twitter.com/ntiz26ZOYx — Ravi Nair (@t_d_h_nair) April 4, 2022

बता दें कि, आने वाले कुछ कुछ दिनों में दिल्ली में स्थानीय निकाय चुनाव होने की संभावना है और कई लोगों का मानना ​​है कि मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भाजपा की चुनावी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए की गई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अकेले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में ही 1500 मीट की पंजीकृत दुकानें हैं। अधिकांश मांस विक्रेता एक निश्चित समुदाय के हैं और भाजपा महापौर के फैसले से उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान होगा।

