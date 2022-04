चार राज्यों के उपचुनाव में BJP की करारी हार; बिहार में RJD, पश्चिम बंगाल में TMC, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने लहराया जीत का परचम

देश के 4 राज्यों की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने जीत दर्ज की है। बिहार की बोचहां सीट पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा सीट और महाराष्ट्र में कोल्हापुर उत्तर सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की हैं।

पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने शानदार जीत दर्ज की है।सिन्हा ने भाजपा की अग्निमित्र पॉल को तीन लाख से अधिक मतों से हराया।

वहीं, बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट से बाबुल सुप्रियों ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने सीपीआई-एम के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सायरा शाह हलीम को 20,000 से अधिक मतों से हराया।

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तर सीट पर जीत हासिल की। खैरागढ़ में कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने भाजपा की कोमल जंघेल को 20 हजार से ज्यादा वोटों से हराया।

वहीं, महाराष्ट्र की कोल्हापुर उत्तरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री जाधव जीत गई हैं। जयश्री जाधव को 18 हजार से ज्यादा वोटों से जीतीं हैं। उन्होंने भाजपा के प्रतयाशी सत्यजीत कदम को हरा दिया है।

बिहार की बोचहां सीट से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार अमर कुमार पासवान ने 36 हजार वोटों से जीत का परचम लहराया है। पासवान ने जनता दल-यूनाइटेड के उम्मीदवार को 36 हजार से अधिक मतों से हराकर जोरदार जीत दर्ज की।

