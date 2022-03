“यह हमारे वैश्विक लीडरशीप को ध्वस्त कर देगा”: बायोकॉन प्रमुख किरण मजूमदार-शॉ ने राज्य में मुस्लिम प्रतिबंध पर कर्नाटक सरकार को दी चेतावनी, BJP नेता अमित मालवीय ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

बायोकॉन की प्रमुख किरण मजूमदार-शॉ ने चेतावनी दी है कि कर्नाटक में मुस्लिम प्रतिबंध वैश्विक स्तर पर भारत के लीडरशीप को नष्ट कर देगा। उनकी टिप्पणियों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि, उद्योगपति अपनी ‘राजनीतिक रूप से रंगीन राय’ व्यक्त कर रहे थे।

एक समाचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए किरण मजूमदार-शॉ ने ट्वीट किया, “कर्नाटक ने हमेशा समावेशी आर्थिक विकास किया है और हमें इस तरह के सांप्रदायिक बहिष्कार की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर आईटी/बीटी सांप्रदायिक हो गया तो यह हमारे वैश्विक नेतृत्व को नष्ट कर देगा।’

अपने इस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को टैग किया है और अपील की है कि कृपया इस बढ़ते धार्मिक विभाजन को हल करें।

Karnataka has always forged inclusive economic development and we must not allow such communal exclusion- If ITBT became communal it would destroy our global leadership. @BSBommai please resolve this growing religious divide🙏 https://t.co/0PINcbUtwG

