विधानसभा चुनाव 2021 LIVE UPDATES: पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 475 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी

विधानसभा चुनाव 2021 LIVE UPDATES: देश के मंगलवार को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण की वोटिंग है, असम में तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग है। जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में सभी सीटों के लिए आज ही मतदान होना है।

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की 475 विधानसभा सीटों पर आज उम्मीदवारों की किस्मत EVM मशीनों में कैद होने वाली है। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं जिससे कि वोटिंग के दौरान लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो।

पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। आज असम में भी वोट डाले जा रहे हैं। असम में तीसरे और अंतिम चरण के लिए 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं, चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में चुनाव कराने का फैसला किया था। तमिलनाडु में आज राज्य की 234 सीटों पर, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग हो रही है।

विधानसभा चुनाव 2021 LIVE UPDATES:

पश्चिम बंगाल के आरामबाग से TMC उम्मीदवार सुजाता मोंडल ने कहा, “कई स्थानों पर स्थिति ठीक है। लेकिन वहां, ठीक नहीं है, जहां हम मजबूत हैं। बूथ 45 पर लोगों ने टीएमसी के लिए मतदान किया लेकिन वोट BJP को जा रहा है। अरंडी-ii में हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया था। केंद्रीय बल भी तटस्थ नहीं हैं। वे लोगों को भाजपा को वोट देने के लिए कह रहे हैं।”

Situation is fine at many places but not okay where we're strong. At booth 45, people voted for TMC but it's going to BJP. In Arandi-ii, our workers were beaten. Central Forces are also not neutral.They're telling people to vote for BJP: Sujata Mondal, TMC candidate from Arambagh pic.twitter.com/bmMi3vuAJ7 — ANI (@ANI) April 6, 2021

अभिनेता रजनी​कांत ने चेन्नई में वोट डाला।

Chennai: Actor Rajinikanth casts vote at a polling booth in Stella Maris of Thousand Lights constituency#TamilNaduElections pic.twitter.com/PRPGVKE8kv — ANI (@ANI) April 6, 2021

केरल में भाजपा प्रत्याशी और मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई. श्रीधरन ने डाला वोट।

BJP will have an impressive show this time, there's no doubt about it. I will win from the Palakkad constituency with a big margin. My entry into BJP has given a different image to the party: 'Metro Man' E Sreedharan, BJP candidate#KeralaElections pic.twitter.com/ZMTsChpBuE — ANI (@ANI) April 6, 2021

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने तमिलनाडु के कंदनूर में विधानसभा चुनाव में मतदान किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आज हो रहे विधानसभा चुनाव में मतदाताओं और खासकर युवा मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की।