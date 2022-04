आर्यन खान मामले के प्रमुख गवाह प्रभाकर सेल की मौत, समीर वानखेड़े पर लगाया था रिश्वत मांगने का आरोप

कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग मामले में एनसीबी के प्रमुख गवाह प्रभाकर सेल का शुक्रवार को निधन हो गया। उनके वकील तुषार खंडारे के अनुसार, कल चेंबूर के माहुल इलाके में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया।

प्रभाकर सेल मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में स्वतंत्र गवाह थे, जिन्होंने दावा किया था कि वह वह केपी गोसावी के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। प्रभाकर ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए थे, जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गया था।

प्रभाकर सेल वही शख्स है, जिसने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। इसके बाद एनसीबी सवालों के घेरे में आ गई थी और समीर वानखेड़े को इस केस से भी हाथ धोना पड़ा था।

Mumbai | NCB's panch witness in Cordelia cruise drug case, Prabhakar Sail died yesterday. As per his lawyer Tushar Khandare, he died of a heart attack at his residence in Mahul area of Chembur yesterday. (File pic of Prabhakar Sail) pic.twitter.com/CUplYNkuIh — ANI (@ANI) April 2, 2022

बता दें कि, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पिछले साल ड्रग रैकेट मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें कई दिन मुंबई की जेल में बिताने पड़े थे। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी की टीम ने उन्हें गोवा जाने वाले क्रूज से गिरफ्तार किया था। शाहरुख के बेटे को बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

