कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर देख हैरान हुआ अमेरिकी शख्स, वीडियो वायरल

एक अमेरिकी शख्स का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि वो कोरोना वायरस वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखकर हैरान हो जाता है। इस वीडियो पर अब यूजर्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

दरअसल, एक अमेरिकी शख्स न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक ब्लूज़ क्लब (बार) गया। जहां उन्हें कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना था, क्योंकि यह अनिवार्य था। सर्टिफिकेट में मोदी की तस्वीर थी। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में पीएम मोदी की तस्वीर देखकर इसे जाँच रहे अमेरिकी सज्जन पूरी तरह हैरान रह गए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का जमकर मजाक भी उड़ाया।

Showed the vaccine certificate outside a Blues club in Manhattan, New York as it was mandatory. The certificate had the picture of Modi.

American gentleman who was checking it was totally amazed by the Modi picture in the certificate. Here is what he said: pic.twitter.com/HcNNo3ydYA

— Anurag Minus Verma (@confusedvichar) April 21, 2022