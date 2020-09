सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स का एंगल जुड़ने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मामले की जांच करते हुए और तीन दिनों तक लगातार चली पूछताछ के बाद अभिनेता की पूर्व प्रेमिका रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। टीवी चैनलों पर इस पूरे मामले को लेकर पिछले करीब दो महीनों से खूब बहस हुई है और रोज नए-नए तथ्यों को सामने लाने का दावा भी मीडिया की ओर से किया गया। मीडिया की पूरे मामले में भूमिका पर बहस दो धड़ों में बंट गई है। कई लोग टीवी चैनलों पर गैरजरूरी तरीके से इस मामले को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगा रहे हैं।

इस बीच, अब सुभाष चंद्र के स्वामित्व वाली हिंदी समाचार चैनल ज़ी न्यूज़ ने सुशांत सिंह राजपूत के दो पुराने वीडियो दिखाकर दावा किया कि वह कथित तौर पर ड्रग्स का सेवन करते थे। जी न्यूज़ से दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत के यह वीडियो फरवरी 2020 के है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, “इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद यह स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने ड्रग्स का सेवन किया है और वीडियो में उसके व्यवहार के अनुसार वह अपने होश में नहीं है।”

जी न्यूज़ अपने इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए, लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वहीं, बुधवार सुबह से ही ट्विटर पर #ShameOnZeeNews ट्रेंड भी कर रहा है।

वीडियो में ज़ी न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, “अभिनेता की मौत से कुछ महीने पहले फरवरी 2020 में इस वीडियो को फिल्माया गया था।” वीडियो में ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से होश-हवास में नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि सुशांत नशे की हालत में हैं। वीडियो में सुशांत एक किताब के साथ लेटे हुए हैं। जिसमें वो अपने आप को ज़ीरो बता रहे हैं। वीडियो में कैमरे के पीछे से एक महिला की आवाज आ रही है जो कह रही है कि तुम एक हीरो हो, अपने आप को ज़ीरो नहीं बोलते। ज़ी न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि, वीडियो घर पर बनाया हुआ लगता है और कैमरे के पीछे से आ रही आवाज रिया चक्रवर्ती की है।

ज़ी न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, दूसरे वीडियो में सुशांत सिंह की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत 2 लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जिनमें से एक आवाज रिया चक्रवर्ती की लग रही है। रिपोर्ट मं दावा किया गया है कि, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं।

सुशांत सिंह राजपूत के इन पुराने वीडियो को दिखाने के बाद ज़ी न्यूज़ सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गया है, लोग जी न्यूज़ को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। वहीं, बुधवार सुबह से ही ट्विटर पर #ShameOnZeeNews ट्रेंड भी कर रहा है।

देखें कुछ ऐसे ही ट्वीट

@ZeeNews shows unseen video of our SSR and face of an accused tries to show clean but who is fighting for the justice of SSR with a sincere heart, this video is not going to affect them. The truth will come out and the guilty will also be punished.#JusticeForSSR #ShameOnZeeNews

— Viraaj Sisodiya (@SisodiyaViraaj) September 9, 2020