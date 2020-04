हिंदी समाचार चैनल ‘ज़ी न्यूज़’ एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गया है, लोग ज़ी न्यूज़ की जमकर आलोचना कर रहे है। दरअसल, ज़ी न्यूज़ तबलीगी जमात पर एक बार फिर से फर्जी खबर फैलाता हुआ पकड़ा गया है। तबलीगी जमात से जुड़ी एक फर्जी खबर चलाने के लिए ज़ी न्यूज़ ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। बता दें कि, ज़ी न्यूज़ इससे पहले भी तबलीगी जमात को लेकर फर्जी खबर चलता रहा है।

दरअसल, शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने ज़ी न्यूज़ को झूठी रिपोर्टिंग के लिए लताड़ भी लगाई। ज़ी न्यूज़ ने खबर चलाई थी कि इस पूर्वोत्तर राज्य में 11 कोरोनो वायरस से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिन्होंने पिछले महीने दिल्ली के निज़ामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था।

लेकिन अरुणाचल प्रदेश की IPR ने इसे एक फर्जी खबर करार दे दिया। उन्होंने ज़ी न्यूज़ की खबर का खंडन करते हुए ट्विटर पर लिखा, “ये स्पष्ट किया जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में अब तक सिर्फ एक मरीज़ COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है। ज़ी न्यूज़ द्वारा की गई रिपोर्टिंग गलत है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है।”

This is to clarify that Arunachal Pradesh has got only 1 COVID-19 positive case till date.

The reporting by Zeenews is false and does not carry any authenticity. pic.twitter.com/d74hBGDWbd

— ARUNACHAL IPR (@ArunachalDIPR) April 9, 2020