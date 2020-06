ट्विटर पर महिला IPS अधिकारियों के खिलाफ अश्लील टिप्पणियां, FIR दर्ज

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की कुछ महिला अधिकारियों को निशाना बनाकर ट्विटर पर कुछ अकाउंट द्वारा अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की गईं जिसके बाद सिविल सेवा प्रशिक्षण के प्रतिष्ठित संस्थान ने स्थानीय पुलिस में गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज कराई।

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) ने ट्वीट किया, “आज ट्विटर पर कुछ अकाउंट द्वारा कुछ महिला आईपीएस अधिकारियों को निशाना बनाकर अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की गईं। अकादमी इस अपमानजनक ट्वीट की भर्त्सना करता है और इस संबंध में उत्तराखंड पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।”

इस खबर पर आईपीएस और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।

Today some lady IPS Officers have been targeted with abusive, derogatory and obscene content by certain twitter accounts. The Academy strongly condemns this malicious and derogatory tweet and has lodged an F.I.R. with Uttrakhand Police in this regard.

