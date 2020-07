मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक महिला ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान खुद को आग लगाकर आत्मदाह का प्रयास किया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिसके बाद इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बताया गया है कि महिला 20 फीसदी झुलस गई। उसे इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है।

देवास के अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हम वहां से अतिक्रमण हटाने गए थे, लेकिन महिला ने इसका विरोध करते हुए खुद को आग लगा ली। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा कि महिला को इस घटना में मामूली चोटें आई हैं और उसे अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं, महिला के पति ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों द्वारा उसकी जमीन से सड़क निकालने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे लेकर विरोध किया गया।

दूसरी तरफ, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम पर हुए हमले में पटवारी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम पर करीब दर्जनभर लोगों ने हमला कर दिया था। फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

Dewas: Woman attempts self-immolation after anti-encroachment drive through her farm. Husband (pic 1) says officials were trying to cut out road from their land.

