सबसे पॉपुलर मैसेजिंग एप व्हाट्सऐप ने दुनियाभर में कड़ी आलोचना झेलने के बाद अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को टालने का फैसला ले लिया किया है। बता दें कि, हाल ही में अपने बिजनस ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के इरादे से व्हाट्सऐप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया था। वॉट्सऐप ने कहा है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी ना अपनाने पर किसी भी यूजर का अकाउंट 8 फरवरी को सस्पेंड नहीं होगा।

गौरतलब है कि, वॉट्सऐप यूजर्स को इसी महीने एक नोटिफिकेशन मिली थी जिसमें कहा गया था कि कंपनी नई प्रिवेसी पॉलिसी और नीतियां तैयार कर रही है। इस पॉलिसी के तहत फेसबकु के मालिकाना हक वाले इंस्टेंट मेसेजिंग ऐप के यूजर्स का कुछ डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया जाना है। इसके बाद दुनियाभर में बवाल छिड़ गया और यूजर्स तेजी से सिग्नल और टेलीग्राम जैसे दूसरे एप्स पर अपना अकाउंट बना रहे हैं।

व्हाट्सऐप ने शुक्रवार को कहा कि अब फरवरी की जगह मई में नई पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। अपडेटेड पॉलिसी में इस बात पर फोकस किया गया था कि यूजर्स बिजनस अकाउंट के साथ मेसेज कर पाएं और इससे पर्सनल कन्वर्सेशन पर असर नहीं पड़ता। पर्सनल चैट्स में ऐंड-टू-ऐंड इनक्रिप्शन बरकरार रहेगा।

व्हाट्सऐप ने एक बयान में कहा, ‘इस अपडेट से फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने की हमारी योग्यता नहीं बढ़ती है।’ कंपनी ने कहा, ‘अभी हर कोई व्हाट्सऐप पर खरीदारी नहीं करता, हमें लगता है कि आने वाले समय में ज्यादा यूजर्स व्हाट्सऐप पर शॉपिंग करेंगे और लोगों को इन सर्विसेज के बारे में पता चलना जरूरी है।’

We will make sure users have plenty of time to review and understand the terms. Rest assured we never planned to delete any accounts based on this and will not do so in the future.

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021