केरल में एक गर्भवती हथिनी मानवीय क्रूरता का शिकार हो गई, उसे किसी व्यक्ति ने पटाखे से भरा अनानास खाने को दिया जिसकी वजह से वह बुरी तरह से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई। गर्भवती हथिनी की भीषण हत्या से सोशल मीडिया पर लोगों की गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पटाखों से भरे अनानास को खिलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। लेकिन, इस बीच भारत की दक्षिणपंथी ब्रिगेड ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की, जो पूरी तरह से क्रूर कार्य था। भारत में दक्षिणपंथी लोगों ने पशु क्रूरता को सांप्रदायिक बनाने के लिए सोशल मीडिया पर एक संदिग्ध अभियान भी चलाने की कोशिश की।

इस्लाम के खिलाफ ज़हर उगलने वाले पाकिस्तानी मूल के कनाडाई लेखक तारिक फतह ने अपने ट्वीट में लिखा, “पटाखों से भरे अनानास के साथ एक गर्भवती हाथी को खिलाने और उसे मारने का अत्याचार, भारत के केरल राज्य के मल्लापुरम जिले में हुआ। यह जिला 70% से अधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला है। कितनी संभावनाएं हैं?”

एक अन्य ज्ञात दक्षिणपंथी व्यक्ति अरुण पुदुर ने भी इस घटना को लेकर सांप्रदायिक रंग जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, केरल के मलप्पुरम में गर्भवती हथिनी को पटाखे से भरा अनानास खिलाया गया। वह विस्फोट हुआ लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। वह नदी में चली गई और चुपचाप मर गई। अब मुझे 100% साक्षरता के बारे में बताएं और मल्लपुरम में बहुमत कौन है?”

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सासंद मेनका गांधी सहित कई अन्य लोग ऐसे थे, जिन्होंने गर्भवती हाथी की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए मल्लपुरम का विशेष उल्लेख किया था। सवाल यह है कि गर्भवती हथिनी की हत्या पलक्कड़ में हुई थी, न कि मल्लपुरम में जैसा कि दक्षिणपंथी सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा दावा किया जा रहा है।

What is the use of 100% literacy when people forget humanity and feed a pregnant elephant explosives to watch it die? This incident has filled my heart with so much sorrow that I hang my head in shame for being a fellow human.

Mallapuram is know for its intense criminal activity specially with regards to animals. No action has ever been taken against a single poacher or wildlife killer so they keep doing it.

I can only suggest that you call/email and ask for action pic.twitter.com/ii09qmb7xW

— Maneka Sanjay Gandhi (@Manekagandhibjp) June 3, 2020