नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में आज (गुरुवार, 19 दिसंबर) देश भर में धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और संभल में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन ने गुरुवार को हिंसक रूप ले लिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रदर्शनकारियों ने कई कार और बसों में आग लगा दी। वहीं, लखनऊ में प्रदर्शनकारियों ने कई मीडिया ओबी वैन को भी आग के हवाले कर दिया।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच, विरोध-प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। लखनऊ के खदरा के मदेयगंज इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लोगों ने पुलिस चौकी के बाहर पथराव किया और वहां खड़ी कई गाड़ियों को आग लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर भी पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।

खदरा के आसपास के पुराने लखनऊ के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हालात काफी तनावपूर्ण है और वहां भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इलाके में गश्त लगा रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, लखनऊ में प्रदर्शनकारियों ने अब तक 20 बाइक, 10 कार, 3 बस और 4 मीडिया की ओबी वैन में आग लगा दी है।

Lucknow: 20 motorcycles, 10 cars, 3 buses and 4 media OB vans have been set ablaze in the area around Parivartan Chowk during protests against #CitizenshipAmendmentAct , today. pic.twitter.com/uUkLDOII46

नागरिकता कानून पर राजधानी लखनऊ में अभी भी भारी तनाव की स्थिती बनी हई है। मेंहदीगंज में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी के पास आगजनी और तोड़फोड़ की है। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, एसएसपी लखनऊ ने बताया कि, हुसैनाबाद में स्थिति अब नियंत्रण में है। भीड़ हिंसक हो गई थी, लेकिन पुलिस बल ने अपना धैर्य नहीं खोया। भीड़ को जबरदस्ती भगाया गया ताकि जान-माल का नुकसान न हो। पुलिस बल को अब दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। 40-50 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

SSP Lucknow, in Husainabad: Situation is under control now. Mob had turned violent but force didn't lose their patience. Mob has been dispersed forcefully so that there is no loss of life or property. The force is now being moved to other location. 40-50 arrested across the dist. pic.twitter.com/ulLZuFFBqg

— ANI UP (@ANINewsUP) December 19, 2019