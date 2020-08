कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पुलाकेशी नगर में मंगलवार रात भीड़ ने थाने और कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के आवास में तोड़फोड़ की। यह घटना विधायक के एक कथित संबंधी द्वारा सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक मुद्दे से जुड़े एक पोस्ट साझा किए जाने के बाद हुई। इस हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई।

समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के आवास के निकट जमा हुए और तोड़फोड़ की तथा वहां खड़े वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद भीड़ ने यह सोचकर थाने को निशाना बनाया कि पुलिस ने आरोपी को वहां हिरासत में रखा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहीं पुलिस टीमों के वाहनों को भी भीड़ ने क्षतिग्रस्त कर दिया।

बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने बताया कि, इस दौरान हालात को काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। वहीं एक अन्य शख्स को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अचानक भड़की हिंसा में 60 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, इनमें एक एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी शामिल हैं।

मंगलवार की रात बेंगलुरू के डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थाना इलाके में जमकर बवाल हुआ। जिसके बाद डीजे हल्ली और केजी हल्ली थाना इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं, बेंगलुरू में धारा 144 लगाई गई है।

Two people died in police firing, one injured shifted to a hospital. Restrictions under Section 144 of CrPC imposed in Bengaluru & curfew imposed in DJ Halli & KG Halli police station limits of the city: Bengaluru Police Commissioner Kamal Pant https://t.co/VlZKo8CW3d

पुलिस सूत्रों ने कहा कि खुद को विधायक का रिश्तेदार बताने वाले आरोपी ने कथित रूप से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की, जिससे एक समुदाय के लोग भड़क उठे। विधायक ने समुदाय के लोगों से हिंसा नहीं करने की अपील की। सोशल मीडिया पर बेंगलुरु के हिंसाग्रस्त क्षेत्र के कई वीडियो सामने आए हैं।

उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, ”मैं मुस्लिम भाईयों से अपील करता हूं कि कुछ उपद्रवियों की गलतियों के चलते हमें हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए। लड़ने-झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी भाई हैं। हम कानून के अनुसार दोषियों को सजा दिलाएंगे। हम भी आपके साथ हैं। मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं।”

#Congress MLA Akhanda Srinivas Murthy requests the mob not to act violently & let law take its course against miscreants who are behind the act.

He even pleads he has no relation with brother-in-law, doesn't talk with him

