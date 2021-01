किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा: कंगना रनौत ने तस्वीर शेयर कर दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा पर साधा निशाना, ट्रोल ने वरुण ग्रोवर के लिए किया आपत्तिजनक ट्वीट

अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्ख़ियों में रहने वाली भाजपा समर्थक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसक झड़पों को लेकर पंजाबी गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ और अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा पर निशाना साधा हैं। वहीं, एक दक्षिणपंथी ट्रोल ने सेक्रेड गेम्स के लेखक वरुण ग्रोवर के माता-पिता को निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया। यूजर के इस ट्वीट को कंगना रनौत ने शेयर भी किया हैं।

कंगना रनौत ने ट्वीट किया, “आपको इसे समझाने की ज़रूरत है दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा। सारी दुनिया आज हम पर हंस रही है। यही चाहिए था न तुम लोगों को। मुबारक हो।” भाजपा समर्थक अभिनेत्री ने अपने इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें लाल किले पर एक प्रदर्शनकारी झंडा फहराता दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर के हवाले से कंगना ने प्रियंका और दिलजीत से सवाल किया। बता दें कि, इसके पहले भी किसान आंदोलन के मसले पर कंगना रनौत और दिलजीत दोसांझ के बीच ट्विटर वार देखने को मिल चुका है।

You need to explain this @diljitdosanjh @priyankachopra

Whole world is laughing at us today, yahi chahiye tha na tum logon ko!!!! Congratulations 👏 pic.twitter.com/ApHo5uMInO

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 26, 2021