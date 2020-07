उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिकरु गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के 3 दिन बाद भी गैंगस्टर विकास दुबे फरार है। हालांकि, रविवार तड़के उसका साथी दयाशंकर अग्निहोत्री को कानपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जो आठ पुलिसकर्मियों को मारने वाले हत्यारों में से एक रहा है।

कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार के मुताबिक, 40 वर्षीय दया शंकर अग्निहोत्री को कल्याणपुर इलाके में सुबह के करीब 4.40 बजे पुलिस ने धर दबोचा। उन्होंने कहा, “उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम ने उसके पैर में गोली मार दी और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।” उसके पास एक एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किए गए हैं।

दया शंकर शुक्रवार को बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपियों में से एक है। पुलिस ने कहा कि अग्निहोत्री से शुक्रवार की घटना की जांच कर रही विभिन्न एजेंसियों द्वारा पूछताछ की जाएगी, जिससे केस के संदर्भ में कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं।

He(Vikas Dubey) received a phone call from police station before the police came to arrest him. Following this, he called around 25-30 ppl. He fired bullets on police personnel. I was locked inside the house at the time of encounter therefore saw nothing: Daya Shankar Agnihotri pic.twitter.com/TStRY1fz8B

